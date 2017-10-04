ЕС считает недопустимым финансирование Молдовы Россией

Источник: Actualitati.md

Чиновники отметили, что в случае если Европейский союз прекратит финансирование Молдовы, этим займется Россия, что является недопустимым.

«Проекты, направленные на улучшение благосостояния граждан, нужно продолжить, потому что только так Европейский союз может повысить качество жизни общества в этой стране. Иначе, те сто миллионов через несколько лет может выделить Москва, а Брюссель останется в стороне», — отметила евродепутат Норика Николай.

Также евродепутаты подчеркнули, что Молдова преодолела экономический кризис из-за работы Филипа.

Между тем, граждане Молдовы ежедневно сталкиваются с вопросом выживания, к которому вынуждает сложная экономическая ситуация в стране, безработица, низкая заработная плата и многое другое.