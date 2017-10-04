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12:52 (мск), источник: Actualitati.md

ЕС считает недопустимым финансирование Молдовы Россией

На заседании Европарламента в Страсбурге, которое состоялось накануне, обсуждался вопрос выделения финансовой помощи нашей стране.

Источник: Actualitati.md

Чиновники отметили, что в случае если Европейский союз прекратит финансирование Молдовы, этим займется Россия, что является недопустимым.

«Проекты, направленные на улучшение благосостояния граждан, нужно продолжить, потому что только так Европейский союз может повысить качество жизни общества в этой стране. Иначе, те сто миллионов через несколько лет может выделить Москва, а Брюссель останется в стороне», — отметила евродепутат Норика Николай.

Также евродепутаты подчеркнули, что Молдова преодолела экономический кризисиз-за работы Филипа.

Между тем, граждане Молдовы ежедневно сталкиваются с вопросом выживания, к которому вынуждает сложная экономическая ситуация в стране, безработица, низкая заработная плата и многое другое.

Недавние результаты опроса общественного мнения показали, что 80,2% граждан считают, что Молдова движется в неправильном направлении. Кроме этого, около 42,4% граждан страны считают, что Российская Федерация должна быть главным стратегическим партнером Молдовы.

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