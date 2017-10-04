Вейпы приравняли к сигаретам и запретили их продажу детям до 18

В тексте документа прописаны меры, ограничивающие продажу электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина и безникотиновых жидкостей для электронных систем доставки никотина несовершеннолетним.

Нарушителей закона будут наказывать штрафом. Простых граждан — на 5 тысяч рублей, должностных лиц — на 20 тысяч, юрлиц — на 50 тысяч, сообщили в пресс-службе комитета.