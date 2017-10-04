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11:48 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Вейпы приравняли к сигаретам и запретили их продажу детям до 18

В Петербурге ограничат продажу вейпов несовершеннолетним. 4 октября на заседании ЗакСа депутатами был одобрен соответствующий законопроект.

В тексте документа прописаны меры, ограничивающие продажу электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина и безникотиновых жидкостей для электронных систем доставки никотина несовершеннолетним.

Нарушителей закона будут наказывать штрафом. Простых граждан — на 5 тысяч рублей, должностных лиц — на 20 тысяч, юрлиц — на 50 тысяч, сообщили в пресс-службе комитета.

Отметим, что настоящее время в Госдуме РФ рассматривается законопроект «О государственном регулировании ограничения потребления испарительных смесей, используемых в устройствах, имитирующих курение табака».

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