Вейпы приравняли к сигаретам и запретили их продажу детям до 18
В Петербурге ограничат продажу вейпов несовершеннолетним. 4 октября на заседании ЗакСа депутатами был одобрен соответствующий законопроект.
В Петербурге ограничат продажу вейпов несовершеннолетним. 4 октября на заседании ЗакСа депутатами был одобрен соответствующий законопроект.
В тексте документа прописаны меры, ограничивающие продажу электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина и безникотиновых жидкостей для электронных систем доставки никотина несовершеннолетним.
Отметим, что настоящее время в Госдуме РФ рассматривается законопроект «О государственном регулировании ограничения потребления испарительных смесей, используемых в устройствах, имитирующих курение табака».