Ярошук подтвердил назначение Владимира Машкова своим замом
Мэр Калининграда Александр Ярошук в среду подтвердил назначение
Мэр Калининграда Александр Ярошук в среду подтвердил назначение
«Да, у меня теперь новый заместитель. Владимир Николаевич исполняет обязанности зама по вопросам ЖКХ», — сказал Ярошук. При этом глава города не уточнил, было ли это кадровое назначение его собственным решением.
Напомним, накануне стало известно, что советник губернатора Калининградской области Владимир Машков, переехавший в регион из Новоуральска в марте 2017 года, покинул пост в правительстве и перешёл на работу в мэрию областного центра. И.о. начальника
В начале сентября источники в правительстве и муниципалитетах сообщили, что Владимир Машков претендует на пост главы комитета городского хозяйства администрации Калининграда (вице-мэра), который оказался вакантным после того, как Сергей Мельников возглавил администрацию Балтийского муниципального района. При этом исполнявший обязанности главы комитета последние полгода Юрий Кондратьев должен вернуться на пост заместителя.