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12:56 (мск), источник: Новый Калининград

Ярошук подтвердил назначение Владимира Машкова своим замом

Мэр Калининграда Александр Ярошук в среду подтвердил назначение экс-советника губернатора Владимира Машкова на пост заместителя главы администрации, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Источник: Новый Калининград

«Да, у меня теперь новый заместитель. Владимир Николаевич исполняет обязанности зама по вопросам ЖКХ», — сказал Ярошук. При этом глава города не уточнил, было ли это кадровое назначение его собственным решением.

Напомним, накануне стало известно, что советник губернатора Калининградской области Владимир Машков, переехавший в регион из Новоуральска в марте 2017 года, покинул пост в правительстве и перешёл на работу в мэрию областного центра. И.о. начальника пресс-службы правительства Дмитрий Лысков подтвердил информацию о том, что Машков уволился с поста советника. И.о. начальника пресс-службы городской администрации Владимир Абрамов сообщил корреспонденту «Нового Калининграда», что приказ о назначении Машкова пока не подписан, однако ожидается в ближайшее время.

В начале сентября источники в правительстве и муниципалитетах сообщили, что Владимир Машков претендует на пост главы комитета городского хозяйства администрации Калининграда (вице-мэра), который оказался вакантным после того, как Сергей Мельников возглавил администрацию Балтийского муниципального района. При этом исполнявший обязанности главы комитета последние полгода Юрий Кондратьев должен вернуться на пост заместителя.

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