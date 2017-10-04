Ярошук подтвердил назначение Владимира Машкова своим замом

Источник: Новый Калининград

«Да, у меня теперь новый заместитель. Владимир Николаевич исполняет обязанности зама по вопросам ЖКХ», — сказал Ярошук. При этом глава города не уточнил, было ли это кадровое назначение его собственным решением.

Напомним, накануне стало известно, что советник губернатора Калининградской области Владимир Машков, переехавший в регион из Новоуральска в марте 2017 года, покинул пост в правительстве и перешёл на работу в мэрию областного центра. И.о. начальника пресс-службы правительства Дмитрий Лысков подтвердил информацию о том, что Машков уволился с поста советника. И.о. начальника пресс-службы городской администрации Владимир Абрамов сообщил корреспонденту «Нового Калининграда», что приказ о назначении Машкова пока не подписан, однако ожидается в ближайшее время.