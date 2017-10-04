Алиханов сменил главу министерства природных ресурсов и экологии
Олег Ступин назначен министром природных ресурсов и экологии Калининградской области.
Олег Ступин назначен министром природных ресурсов и экологии Калининградской области.
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Губернатор Антон Алиханов озвучил основные задачи, которые предстоит решить Ступину на новом посту, отмечает
«Для меня очень важно, чтобы вы за счет информатизации процессов совершили определенную кадровую ротацию среди перевозчиков мусора, убрали ненужные расходы. Я жду увеличения в разы количества собираемых штрафов по данному направлению. Проект “Чистая страна” по рекультивации полигонов в пос. Космодемьянского и на “Дарите” должен быть завершен. Что касается полномочий в части лесного хозяйства, необходимо выстраивать прозрачную и понятную для всех систему мониторинга лесопользователей и исполнения ими обязательств по договорам. Прошу этими вопросами оперативно заниматься, оценивать вас будут по тому, как будут решаться эти проблемы», — приводит
На посту главы министерства экологии Ступин сменил Юрия Шитикова. Как сообщает
«С учетом рекомендаций врачей о необходимости реабилитационного периода после болезни мной принято решение о переходе на менее напряженную работу со свободным графиком. Я искренне признателен губернатору Калининградской области Антону Андреевичу Алиханову за удовлетворение просьбы об отставке, поддержку и понимание в период моей работы в региональном правительстве. Готов продолжить работу в команде губернатора на внештатной основе, оказывать консультационную помощь в решении экологических проблем региона. Уверен, что новый министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Олег Андреевич Ступин завершит реализацию начатых по поручению губернатора. Хочу пожелать ему успехов в этой нелегкой, но очень нужной для людей работе. Спасибо всем коллегам за непростое, но конструктивное взаимодействие», — сказал Юрий Шитиков.