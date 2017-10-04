Жесткая борьба за кресло генерального госсекретаря в министерствах
К конкурсу на должность генерального государственного секретаря в министерствах допущено 44 кандидата, сообщает Noi.md.
К конкурсу на должность генерального государственного секретаря в министерствах допущено 44 кандидата, сообщает Noi.md.
Таким образом, 44 кандидата должны будут пройти собеседование.
Четверо из них подали заявки на должность генерального госсекретаря в Министерстве экономики и инфраструктуры; трое — в Министерстве финансов; 2 кандидата — в Министерстве юстиции; два — в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции; 5 — в Министерстве внутренних дел; 10 — в Министерстве обороны; два — в Министерстве образования, культуры и исследований; 7 — в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты; 9 — в Министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.
Собеседование будет проводиться
Напомним, что в результате реформы правительства должность