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11:52 (мск), источник: Noi.md

Жесткая борьба за кресло генерального госсекретаря в министерствах

К конкурсу на должность генерального государственного секретаря в министерствах допущено 44 кандидата, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md

Таким образом, 44 кандидата должны будут пройти собеседование.

Четверо из них подали заявки на должность генерального госсекретаря в Министерстве экономики и инфраструктуры; трое — в Министерстве финансов; 2 кандидата — в Министерстве юстиции; два — в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции; 5 — в Министерстве внутренних дел; 10 — в Министерстве обороны; два — в Министерстве образования, культуры и исследований; 7 — в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты; 9 — в Министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

Собеседование будет проводиться 16—17 октября. Конкурс на должность заместителя госсекретаря правительства продлили до 16 октября.

Напомним, что в результате реформы правительства должность вице-министра в министерствах была упразднена, а вместо нее введена должность генерального госсекретаря.

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