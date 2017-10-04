Новые подробности об открытии Бюро связи НАТО в Кишиневе

Источник: Noi.md

Об этом сообщила координатор Центра информирования и документирования про НАТО в Молдове (ЦИД НАТО) Санда Санду.

По ее словам, открытие Бюро является результатом «тесного сотрудничества между Североатлантическим альянсом и Республикой Молдова», здание, в котором оно будет располагаться, строится в центре столицы, и работы будут закончены в ближайшее время.

«НАТО предлагает Молдове пакеты помощи, например, пакет 2015 года “Укрепление обороноспособности Молдовы”, который направлен на консолидацию оборонных и силовых структур государства. Деятельность НАТО касается не только военной безопасности, но и гуманитарной сферы, о чем свидетельствует серия программ “НАТО — наука ради мира в Республике Молдова”, реализуемая с 1994 года, в рамках которой в больницах, музеях, школах и университетах был обеспечен доступ в Интернет», — отметила Санду.

Во вторник, по случаю 10-й годовщины работы ЦИД НАТО в ​​Молдове, созданного с целью информирования молдавских граждан о партнерстве с НАТО, о миссии по обеспечению региональной и глобальной безопасности, а также об участии в борьбе с терроризмом, состоялся День открытых дверей, который собрал десятки людей.