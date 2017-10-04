Референдум «анти-Киртоакэ»: Примар может быть освобожден

Источник: Noi.md

Киртоакэ сослался на то, что он должен участвовать в избирательной кампании референдума по вопросу своей отставки. В связи с этим примару, в отношение которого не было вынесено окончательного приговора, необходимо проводить встречи с избирателями.

Информацию об отправке запроса в адрес судебной инстанции подтвердил для Deschide.MD начальник Прокуратуры по борьбе с коррупцией Виорел Морарь. По его словам, только судьи могут принять решение об изменении превентивной меры в виде ареста.

Необходимо уточнить, что Дорин Киртоакэ не первый политик, который прибегает к этим положениям законодательства, чтобы получить более мягкое наказание. В 2015 г Илан Шор, который находился в тот период под домашним арестом, попросил изменить превентивную меру, чтобы баллотироваться на пост примара города Орхей. Суд удовлетворил тогда его просьбу.

Согласно Кодексу о выборах, не могут быть избраны:

— военнослужащие срочной службы.

— лица, осужденные к лишению свободы окончательным судебным решением и отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также имеющие непогашенную судимость за совершение умышленных преступлений.

— лица, лишенные права занимать ответственные должности окончательным судебным решением.

— лица, не достигшие 18-летнего возраста.