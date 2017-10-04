Референдум «анти-Киртоакэ»: Примар может быть освобожден
Отстраненный от должности примар столицы Дорин Киртоакэ может быть освобожден
Отстраненный от должности примар столицы Дорин Киртоакэ может быть освобожден
Киртоакэ сослался на то, что он должен участвовать в избирательной кампании референдума по вопросу своей отставки. В связи с этим примару, в отношение которого не было вынесено окончательного приговора, необходимо проводить встречи с избирателями.
Информацию об отправке запроса в адрес судебной инстанции подтвердил для Deschide.MD начальник Прокуратуры по борьбе с коррупцией Виорел Морарь. По его словам, только судьи могут принять решение об изменении превентивной меры в виде ареста.
Необходимо уточнить, что Дорин Киртоакэ не первый политик, который прибегает к этим положениям законодательства, чтобы получить более мягкое наказание. В 2015 г Илан Шор, который находился в тот период под домашним арестом, попросил изменить превентивную меру, чтобы баллотироваться на пост примара города Орхей. Суд удовлетворил тогда его просьбу.
Согласно Кодексу о выборах, не могут быть избраны:
— военнослужащие срочной службы.
— лица, осужденные к лишению свободы окончательным судебным решением и отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также имеющие непогашенную судимость за совершение умышленных преступлений.
— лица, лишенные права занимать ответственные должности окончательным судебным решением.
— лица, не достигшие 18-летнего возраста.
— лица, признанные недееспособными вступившим в законную силу решением судебной инстанции.