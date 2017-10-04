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11:58 (мск), источник: Noi.md

Позиция МИДЕИ по отношению к референдуму в Каталонии

Кишиневские власти выступают за соблюдение суверенитета и территориальной целостности Королевства Испании, говорится в заявлении Министерства иностранных дел и европейской интеграции, цитируемом NOI.md.

Источник: Noi.md

МИДЕИ обратилось ко всем сторонам с призывом вступить в диалог на основании конституционных рамок в процессе преодоления нынешнего кризиса.

«Что касается референдума в каталонском регионе, организованном в нарушение конституционных положений, Министерство иностранных дел и европейской интеграции подчеркивает необходимость соблюдения принципа суверенитета и территориальной целостности Королевства Испании», говорится в заявлении.

Отметим, что в прошлое воскресенье жителей каталонского региона позвали на голосование высказаться по вопросу независимости Каталонии от Испании. Полиция применила силу, чтобы помешать людям голосовать. Урны были конфискованы, правоохранительные органы отталкивали людей от избирательных участков. В результате воскресного насилия, почти 300 тыс. человек вышли на улицу в Барселоне по случаю всеобщей забастовки, вызванной протестом.

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