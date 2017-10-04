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12:08 (мск), источник: Volga News

Дмитрий Азаров: «АвтоВАЗ должен стать локомотивом развития региона»

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров дал интервью телеканалу «Россия 24». В беседе с ведущей программы «Мнения» Эвелиной Закамской он рассказал о первоочередных шагах на новом посту.

Источник: РИА "Новости"

Один из вопросов ведущей был посвящен АвтоВАЗу. В связи с тем, что завод перманентно испытывает кризисные явления, решение его проблем Дмитрий Азаров назвал одной из первоочередных и важнейших для него задач.

Глава региона отметил, что Тольятти тоже родной для него город, из которого идут корни его семьи — его дед в свое время приехал на строительство Куйбышевской ГЭС. Он добавил, что в этом городе бывает достаточно часто.

Мы все заинтересованы: и трудовой коллектив, и руководство предприятия, и Самарская область, — чтобы это предприятие стало по-настоящему успешным. Всегда период технического перевооружения, смены модельного ряда — непростой. Мы должны помочь предприятию, для того чтобы АвтоВАЗ вновь стал настоящим локомотивом развития региона.
Дмитрий Азаров

По его словам, АвтоВАЗ — ключевое предприятие для города и для региона в целом. Он отметил, что в предыдущий период предприятие пережило очень непростые времена, и только личное вмешательство президента РФ Владимира Путина в кризисные времена спасло и предприятие, и город, и сегодня есть возможность рассуждать, что сделать еще, чтобы оптимизировать работу АвтоВАЗа, чтобы повышать производительность труда, увеличивать выпуск продукции, при этом находить возможность переподготовки людей, трудоустройства высвобождаемых работников в связи в том числе с внедрением современных технологий.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что по Тольятти было принято решение о Территории опережающего развития, и это дает очень серьезные возможности. По его мнению, важно грамотно использовать федеральную помощь, которая выделяется, в том числе на переподготовку людей, на их трудоустройство.

Также руководитель региона рассказал, что в ближайших планах стоит встреча с руководством АвтоВАЗа и рассмотрение вопроса о помощи предприятию со стороны региона. Он выразил надежду, что взаимодействие с АвтоВАЗом будет эффективным.

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