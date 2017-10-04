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12:11 (мск), источник: Nur.kz

В инфляции виноваты «ждуны»: Данияр Акишев стал героем мемов

Данияр Акишев стал героем мемов после того как заявил, что инфляция в Казахстане происходит, потому что население само ждет роста цен, сообщает NUR.KZ.

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Если приводить дословную цитату главы Нацбанка, то она звучала как «ожидания населения и предприятий в отношении роста цен становятся причиной инфляции».

В Казнете сначала пошутили, что причиной инфляции, оказывается, стали «ждуны». А затем присудили Данияру Акишеву звание «капитана очевидности».

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