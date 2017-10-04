В инфляции виноваты «ждуны»: Данияр Акишев стал героем мемов
Данияр Акишев стал героем мемов после того как заявил, что инфляция в Казахстане происходит, потому что население само ждет роста цен, сообщает NUR.KZ.
Данияр Акишев стал героем мемов после того как заявил, что инфляция в Казахстане происходит, потому что население само ждет роста цен, сообщает NUR.KZ.
Если приводить дословную цитату главы Нацбанка, то она звучала как «ожидания населения и предприятий в отношении роста цен становятся причиной инфляции».
В Казнете сначала пошутили, что причиной инфляции, оказывается, стали «ждуны». А затем присудили Данияру Акишеву звание «капитана очевидности».