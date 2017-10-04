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12:01 (мск), источник: Интерфакс

В ФСБ заявили о планах главарей ИГ создать новую всемирную террористическую сеть

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU — Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что главари запрещенного в России ИГИЛ и других террористических организаций ставят задачу по созданию новой всемирной террористической сети.

Источник: Reuters

«Практически потерпев поражение в строительстве халифата на территории Сирии и Ирака, главари ИГИЛ и других примкнувших к ней МТО (международных террористических организаций) в качестве глобальной стратегической задачи определили создание новой всемирной террористической сети», — сказал Бортников в среду на 16-м Совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов-партнеров ФСБ России.

Он подчеркнул, что в текущем году количество жертв нападений террористов в Афганистане, Сирии, Иране, Ираке, Египте, Мали, Турции, России, Великобритании, Испании, Швеции и в других странах «исчисляются сотнями».
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«В настоящее время главари МТО перераспределяют имеющиеся в их распоряжении силы и средства. Боевики целенаправленно расползаются за пределы Ближнего Востока, концентрируются в нестабильных регионах с прицелом на создание в них новых очагов напряженности и вооруженных конфликтов», — подчеркнул глава ФСБ России.

Бортников отметил, что наиболее интенсивно бандиты перемещаются на территорию Афганистана, где уже имеются позиции ИГИЛ и откуда они получают возможность просачиваться в Центральную Азию, Иран, Китай и Индию.

«Используя афганский плацдарм, террористы предпринимают попытки совершать атаки и против России», — подчеркнул Бортников.

Интерес к хакерству

По словам Бортникова, международные террористические организации расширяют связи в хакерском сообществе и, возможно, перенацелят кибератаки на объекты критическойинфраструктуры, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

«По имеющимся данным, террористы расширяют свои связи в хакерском сообществе, организуют собственные “киберподразделения”. Технический уровень, изощренность их кибератак постоянно растут», — заявил Бортников.

«Оцениваем как высокую вероятность того, что МТО перенацелят вектор кибератак с государственных информресурсов на объекты жизненно важной критической инфраструктуры с целью спровоцировать техногенные аварии и экологические катастрофы», — подчеркнул директор ФСБ России.
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Во время загрузки произошла ошибка.
2 октября© Ньюстюб
3 комментарияк этой статье
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Комментарии
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С точки зрения целесообразности соблюдения конспирации в разработке выявленных преступных группировок, разглашение сведений о том, что информация о них...
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