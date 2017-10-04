Мэрия Омска объявила войну уличной рекламе

Источник: РИА "Новости"

Так, на Левом берегу (Кировский округ Омска) уже демонтировали 1 тыс. несанкционированных объектов. Очередной такой рейд прошел 3 октября.

«Так, за один рейд уполномоченные представители демонтировали 41 объект рекламного характера, большинство из которых были размещены на опорах освещения, газонах и остановках общественного транспорта на улицах О. Кошевого, Граничной, Суворова, Авиационной», — заявили в мэрии Омска.