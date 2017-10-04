Мэрия Омска объявила войну уличной рекламе
Администрация города, судя по всему, объявила настоящую войну незаконным рекламным конструкциям в городе.
Администрация города, судя по всему, объявила настоящую войну незаконным рекламным конструкциям в городе.
Так, на Левом берегу (Кировский округ Омска) уже демонтировали 1 тыс. несанкционированных объектов. Очередной такой рейд прошел 3 октября.
«Так, за один рейд уполномоченные представители демонтировали 41 объект рекламного характера, большинство из которых были размещены на опорах освещения, газонах и остановках общественного транспорта на улицах О. Кошевого, Граничной, Суворова, Авиационной», — заявили в мэрии Омска.
Следующая акция запланирована на 10 октября. Отметим, что данный подход может вызвать проблемы у чиновников с точки зрения законности. Ведь они демонтируют