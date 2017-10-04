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12:47 (мск), источник: РИА Новости

Отставка главы Приморья пока не планируется, сообщили источники

ВЛАДИВОСТОК, 4 окт — РИА Новости. Глава Приморья Владимир Миклушевский пока останется на своем посту, информации об его отставке нет, сообщили РИА Новости информированные источники, знакомые с ситуацией.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что, согласно экспертному докладу холдинга «Минченко Консалтинг», в отставку в ближайшее время могут уйти главы Калмыкии, Северной Осетии, Алтая, Новосибирской, Мурманской, Омской, Владимирской и Ивановской областей, главы Алтайского и Приморского краев, а также губернатор Санкт-Петербурга.

«Есть информация, что Владимира Миклушевского оставят на посту губернатора Приморья до весны 2018 года», — сообщил РИА Новости один из источников.

Второй источник отметил, что изначально информация о грядущей отставке главы края, которая прошла в СМИ, была преувеличена, хотя губернатор и несколько его заместителей действительно ездили в Москву, в администрацию президента. «Вопросы к ним были, и есть моменты недовольства. Но в целом пока информации об отставке нет», — сказал собеседник.

За последнее время посты покинули сразу несколько губернаторов: глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин. В субботу источник в администрации президента сообщил РИА Новости, что принято решение о досрочной отставке губернатора Омской области Виктора Назарова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ротацию в губернаторском корпусе нормальным и ожидаемым процессом. При этом, отвечая 29 сентября на вопрос, можно ли ожидать, что работа по ротации губернаторов продлится и на следующей неделе, он заявил, что президент Владимир Путин «продолжит заниматься региональной проблематикой».

Как сообщил РИА Новости источник, близкий к администрации президента, серия замен в губернаторском корпусе завершится к 10 октября, всего президент выдвинет от 8 до 11 новых кандидатов в губернаторы.

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