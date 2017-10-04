Бывший омский депутат Зелинский стал советником в Симферополе
Бывший депутат Госдумы от Омской области Ян Зелинский ушел в бизнес.
Бывший депутат Госдумы от Омской области Ян Зелинский ушел в бизнес.
Обладатель звания «Заслуженного юриста Омской области» решил продолжить работу по профилю и открыл в Симферополе ООО «Юридический советник».
Согласно основному виду деятельности предприятия, 36-летний Зелинский будет давать советы в области права. Предприятие зарегистрировано в сентябре 2017 года.
Зелинский работал депутатом Госдумы шестого созыва (2011−2016 годы). На второй срок пройти ему не удалось. В 2016 году Зелинский пробовал пройти в Заксобрание Омской области, но потерпел поражение на выборах. После этих событий он покинул Омск и теперь оказался в Симферополе.