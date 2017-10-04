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12:33 (мск), источник: СуперОмск

Бывший омский депутат Зелинский стал советником в Симферополе

Бывший депутат Госдумы от Омской области Ян Зелинский ушел в бизнес.

Источник: Reuters

Обладатель звания «Заслуженного юриста Омской области» решил продолжить работу по профилю и открыл в Симферополе ООО «Юридический советник».

Согласно основному виду деятельности предприятия, 36-летний Зелинский будет давать советы в области права. Предприятие зарегистрировано в сентябре 2017 года.

Зелинский работал депутатом Госдумы шестого созыва (2011−2016 годы). На второй срок пройти ему не удалось. В 2016 году Зелинский пробовал пройти в Заксобрание Омской области, но потерпел поражение на выборах. После этих событий он покинул Омск и теперь оказался в Симферополе.

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