Бывший омский депутат Зелинский стал советником в Симферополе

Зелинский работал депутатом Госдумы шестого созыва (2011−2016 годы). На второй срок пройти ему не удалось. В 2016 году Зелинский пробовал пройти в Заксобрание Омской области, но потерпел поражение на выборах. После этих событий он покинул Омск и теперь оказался в Симферополе.