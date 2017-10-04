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12:49 (мск), источник: ЕАН

Бывший вице-мэр Екатеринбурга будет руководить крупной стройкой

Бывший вице-мэр Екатеринбурга, идеолог транспортной реформы Евгений Липович будет курировать строительство конгресс-холла у выставочного центра «Екатеринбург-Экспо».

Об этом ЕАН сообщил министр строительства Свердловской области Михаил Волков. Как сообщалось ранее, строительство конгресс-холла на площадке МВЦ стартовало в этом году.

Анонсируется, что это будет современная площадка-трансформер, которая позволит проводить в Екатеринбурге представительные конгрессные мероприятия и концерты мирового уровня.

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