Бывший вице-мэр Екатеринбурга будет руководить крупной стройкой

Бывший вице-мэр Екатеринбурга, идеолог транспортной реформы Евгений Липович будет курировать строительство конгресс-холла у выставочного центра «Екатеринбург-Экспо».
Об этом ЕАН сообщил министр строительства Свердловской области Михаил Волков. Как сообщалось ранее, строительство конгресс-холла на площадке МВЦ стартовало в этом году.
Анонсируется, что это будет современная площадка-трансформер, которая позволит проводить в Екатеринбурге представительные конгрессные мероприятия и концерты мирового уровня.