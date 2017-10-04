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13:13 (мск), источник: НТА-Приволжье

Дмитрий Медведев поддержал предложения по рекультивации свалок в Дзержинске Нижегородской области

Как говорится на сайте правительства России, по итогам проведенного заседания президиума Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам премьер-министром России Дмитрием Медведевым был принят ряд решений.

Источник: НТА-Приволжье

В частности, председатель правительства РФ поддержал предложение проектного комитета по направлению «Экология» о целесообразности концентрации ресурсов, предусмотренных в рамках приоритетного проекта «Чистая страна» на ликвидацию объектов накопленного экологического вреда в Нижегородской области, на полномасштабном выполнении работ по рекультивации свалки промышленных отходов в Дзержинске.

Ранее сообщалось, что в августе Госэкспертиза утвердила увеличенную стоимость работ по ликвидации свалок «Белое море» и «Черная дыра» в Дзержинске Нижегородской области. Ликвидация шламонакопителя «Белое море» обойдется в 2,217 млрд. рублей, а ликвидация «Черной Дыры» — 2,269 млрд. рублей.

Компания «ГазЭнергоСтрой» определена единственным подрядчиком по ликвидации свалок «Белое море», Черная дыра и «Игумново» в Дзержинске Нижегородской области.

Ранее со ссылкой на правительство Нижегородской области сообщалось о планах ликвидировать свалки к 2020 году.

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