Жарков объяснил, почему не стал выдвигаться в мэры Омска

Источник: Reuters

В разговоре с «СуперОмском» бывший кандидат в мэры Омска Виктор Жарков объяснил, почему решил не выставлять свою кандидатуру на выборы в этот раз. По его словам, еще возможна ситуация, когда суд восстановит коммуниста на выборах, которые проходили весной.

«Я обратился в Конституционный суд, чтобы доказать, что требование о предоставлении кандидатами справок об отсутствии судимости и состоянии здоровья незаконны. Если суд согласится с моими доводами, то я буду восстановлен на выборах, а нынешняя процедура будет отменена. Не вижу смысла участвовать в новых выборах, если еще не доведена до конца ситуация с весенней кампанией», — пояснил «СуперОмску» Жарков.