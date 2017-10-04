Жарков объяснил, почему не стал выдвигаться в мэры Омска
Виктор Жарков намерен в суде доказать свое право продолжить участие в весенних выборах мэра Омска.
Виктор Жарков намерен в суде доказать свое право продолжить участие в весенних выборах мэра Омска.
В разговоре с «СуперОмском» бывший кандидат в мэры Омска Виктор Жарков объяснил, почему решил не выставлять свою кандидатуру на выборы в этот раз. По его словам, еще возможна ситуация, когда суд восстановит коммуниста на выборах, которые проходили весной.
«Я обратился в Конституционный суд, чтобы доказать, что требование о предоставлении кандидатами справок об отсутствии судимости и состоянии здоровья незаконны. Если суд согласится с моими доводами, то я буду восстановлен на выборах, а нынешняя процедура будет отменена. Не вижу смысла участвовать в новых выборах, если еще не доведена до конца ситуация с весенней кампанией», — пояснил «СуперОмску» Жарков.
Ранее в Верховном суде Виктор Жарков добился права для кандидатов в мэры Омска не предоставлять программы развития города. Как ранее сообщал «СуперОмск», для участия в выборах мэра Омска бюро омского обкома КПРФ решило выдвинуть депутата Законодательного собрания, журналиста Константина Ткачева.