Источник: Вести - Новосибирск

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области начнет работу в 2018 году, об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор НСО утвердил положение о полномочиях нового министерства. Определено 140 направлений, обеспечивающих государственное управление в сфере природных ресурсов и экологии на территории Новосибирской области.

«Полномочия касаются, в частности, рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды, лесных отношений, охоты и сохранения охотничьих ресурсов, охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания», — отметили в правительстве.

Новое ведомство будет оказывать 30 государственных услуг.

Министерство начнет работу с 1 января 2018 года, до этого все подразделения будут работать в качестве отдельных ведомств.

Напомним, новое министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области было создано в сентябре 2017 года. Оно объединит в себе три департамента — лесного хозяйства, животного мира, а также департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды. Министерство будет правопреемником обязательств всех трех департаментов, а также получит возможность распоряжаться всеми лесными участками на территории региона, использовать природные ресурсы в рамках полномочий и заниматься охраной окружающей среды.