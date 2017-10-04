Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области начнет работу в 2018 году
Губернатор определил список полномочий нового министерства, ведомство также будет оказывать 30 государственных услуг, сообщается на сайте правительства НСО.
Губернатор определил список полномочий нового министерства, ведомство также будет оказывать 30 государственных услуг, сообщается на сайте правительства НСО.
Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области начнет работу в 2018 году, об этом сообщает
Губернатор НСО утвердил положение о полномочиях нового министерства. Определено 140 направлений, обеспечивающих государственное управление в сфере природных ресурсов и экологии на территории Новосибирской области.
«Полномочия касаются, в частности, рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды, лесных отношений, охоты и сохранения охотничьих ресурсов, охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания», — отметили в правительстве.
Новое ведомство будет оказывать 30 государственных услуг.
Министерство начнет работу с 1 января 2018 года, до этого все подразделения будут работать в качестве отдельных ведомств.
Напомним, новое министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области было создано в сентябре 2017 года. Оно объединит в себе три департамента — лесного хозяйства, животного мира, а также департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды. Министерство будет правопреемником обязательств всех трех департаментов, а также получит возможность распоряжаться всеми лесными участками на территории региона, использовать природные ресурсы в рамках полномочий и заниматься охраной окружающей среды.
Исполняющим обязанности министра назначен