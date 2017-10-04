Назаров раскритиковал Стороженко за волокиту с медобследованием детей

Сегодня, 4 октября, на заседании правительства Омской области губернатор Виктор Назаров осторожно озвучил претензии к скорости прохождения медицинских обследований для детей, решивших записаться в спортивные секции.

Досталось вице-губернатору, министру здравоохранения Андрею Стороженко. Глава региона критиковал, похоже, не голословно, а после общения с жителями в приемной президента Владимира Путина.

Максимально корректно губернатор попросил ускорить процесс. Но для начала выяснил детали.

— Куда мне с ребенком идти, чтобы пройти медицинское обследование в спортивную секцию? — настойчиво поинтересовался Назаров.

На что Андрей Стороженко ответил: необходимо обратиться во врачебно-физкультурный диспансер и в поликлинику по месту жительства.

В ответ глава региона заметил, что весь процесс занимает до полутора месяцев. Это непростительно долго.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

Чтобы попасть в школу бокса, надо пройти 18 врачей. А есть больные детки. Не каждый выдержит 1,5 месяца хождений. Ко мне приходили родители, которые до сих пор не могут собрать справки. А ребенок ждет. Надо ускорить процесс.