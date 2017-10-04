Назаров раскритиковал Стороженко за волокиту с медобследованием детей
Губернатор Омской области настаивал, чтобы ускорить процесс долгих походов по врачам юных воспитанников спортивных секций.
Губернатор Омской области настаивал, чтобы ускорить процесс долгих походов по врачам юных воспитанников спортивных секций.
Сегодня, 4 октября, на заседании правительства Омской области губернатор Виктор Назаров осторожно озвучил претензии к скорости прохождения медицинских обследований для детей, решивших записаться в спортивные секции.
Досталось
Максимально корректно губернатор попросил ускорить процесс. Но для начала выяснил детали.
— Куда мне с ребенком идти, чтобы пройти медицинское обследование в спортивную секцию? — настойчиво поинтересовался Назаров.
На что Андрей Стороженко ответил: необходимо обратиться во
В ответ глава региона заметил, что весь процесс занимает до полутора месяцев. Это непростительно долго.
Виктор Назаров, губернатор Омской области:
Чтобы попасть в школу бокса, надо пройти 18 врачей. А есть больные детки. Не каждый выдержит 1,5 месяца хождений. Ко мне приходили родители, которые до сих пор не могут собрать справки. А ребенок ждет. Надо ускорить процесс.
В свою очередь, Андрей Стороженко объяснил, что схема еще неотработанная, и в ближайшее время он примет меры.