В гордуме Екатеринбурга отказались повышать зарплаты чиновникам

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Депутаты городской думы Екатеринбурга отправили на доработку инициативы мэрии о повышении заработных плат депутатам, чиновникам, а также сотрудникам городского избиркома и Счётной палаты. Народные избранники потребовали от администрации дополнительных пояснений по представленным расчётам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Проект предполагает увеличение расходов на 12,2 млн рублей в год. Повышение окладов предполагалось по трём пунктам: индексация оклада на 4%, введение районного коэффициента — 15% и непосредственное повышение оклада нескольким служащим. Именно последний пункт вызвал вопросы у депутатов.

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В частности в представленных таблицах были представлены только оклады, причём некоторые из них были на уровне 10 тыс. рублей, что вызвало вопросы у депутатов, так как они захотели знать, сколько реально на руки получает чиновник, которому решили повысить оклад. В частности Илья Лобов заявил, что депутат на освобождённой основе имеет оклад свыше 20 тыс. рублей, а на руки получает более 100 тыс. рублей. Его поддержал Олег Хабибулин, заявивший о проявленном неуважении к гордуме со стороны мэрии.

В итоге депутаты большинством голосов постановили отправить документ на доработку и предложили в следующий раз представить таблицы с окладами и реальными зарплатами. Однако заместитель главы администрации Екатеринбурга Андрей Корюков заявил, что это будет являться разглашением персональных данных.