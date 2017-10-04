В гордуме Екатеринбурга отказались повышать зарплаты чиновникам
Инициативу отправили в мэрию на доработку.
Инициативу отправили в мэрию на доработку.
Депутаты городской думы Екатеринбурга отправили на доработку инициативы мэрии о повышении заработных плат депутатам, чиновникам, а также сотрудникам городского избиркома и Счётной палаты. Народные избранники потребовали от администрации дополнительных пояснений по представленным расчётам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Проект предполагает увеличение расходов на 12,2 млн рублей в год. Повышение окладов предполагалось по трём пунктам: индексация оклада на 4%, введение районного коэффициента — 15% и непосредственное повышение оклада нескольким служащим. Именно последний пункт вызвал вопросы у депутатов.
В частности в представленных таблицах были представлены только оклады, причём некоторые из них были на уровне 10 тыс. рублей, что вызвало вопросы у депутатов, так как они захотели знать, сколько реально на руки получает чиновник, которому решили повысить оклад. В частности Илья Лобов заявил, что депутат на освобождённой основе имеет оклад свыше 20 тыс. рублей, а на руки получает более 100 тыс. рублей. Его поддержал Олег Хабибулин, заявивший о проявленном неуважении к гордуме со стороны мэрии.
В итоге депутаты большинством голосов постановили отправить документ на доработку и предложили в следующий раз представить таблицы с окладами и реальными зарплатами. Однако заместитель главы администрации Екатеринбурга Андрей Корюков заявил, что это будет являться разглашением персональных данных.
Как сообщало ИА REGNUM, проект повышения зарплат разработал департамент финансов администрации города. Ранее он прошёл антикоррупционную экспертизу. Сам документ предусматривает повышение окладов для высших городских чиновников с 27 322 до 36 220 рублей, для чиновников «главной» группы с 27 500 до 28 759рублей. Также оклады предполагается повысить сотрудникам Счётной палаты.