Максим Решетников встретится с Алексеем Миллером

Как сообщает advis.ru, в рамках форума планируется встреча Максима Решетникова с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером по вопросам укрепления сотрудничества Пермского края с крупнейшим российским предприятием.
По данным «Ъ», переговоры могут состояться 6 октября. Первая встреча губернатора с господином Миллером минувшей весной завершилась «разморозкой» инвестиционной программы «Газпрома», которая из-за долгов за газ была приостановлена.
На площадке объединенной экспозиции Пермского края будут представлены новые проекты и продукты, направленные на усиление сотрудничества предприятий Прикамья с ПАО «Газпром».
Напомним, что в 2014 году была разработана дорожная карта ПАО «Газпром», которая помогает предприятиям продвигать свою продукцию для нужд «Газпрома» и его дочерних структур. Сейчас в рамках дорожной карты с ПАО «Газпром» работают 35 предприятий различной направленности, еще две компании находятся на стадии рассмотрения.