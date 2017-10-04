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14:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Максим Решетников встретится с Алексеем Миллером

Делегация промышленных предприятий Пермского края, состоящая из 37 участников, во главе с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым принимает участие в VII Международном газовом форуме, который состоится в Санкт-Петербурге.

Источник: Reuters

Как сообщает advis.ru, в рамках форума планируется встреча Максима Решетникова с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером по вопросам укрепления сотрудничества Пермского края с крупнейшим российским предприятием.

По данным «Ъ», переговоры могут состояться 6 октября. Первая встреча губернатора с господином Миллером минувшей весной завершилась «разморозкой» инвестиционной программы «Газпрома», которая из-за долгов за газ была приостановлена.

На площадке объединенной экспозиции Пермского края будут представлены новые проекты и продукты, направленные на усиление сотрудничества предприятий Прикамья с ПАО «Газпром».

Напомним, что в 2014 году была разработана дорожная карта ПАО «Газпром», которая помогает предприятиям продвигать свою продукцию для нужд «Газпрома» и его дочерних структур. Сейчас в рамках дорожной карты с ПАО «Газпром» работают 35 предприятий различной направленности, еще две компании находятся на стадии рассмотрения.

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