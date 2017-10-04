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13:52 (мск), источник: Вести - Самара

Дмитрий Азаров презентовал главе государства макет «Самара-Арены»

Под председательством Владимира Путина, накануне состоялось заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.

Источник: AP 2017

Главная тема — подготовка к чемпионату мира по футболу. Перед началом совещания, президент ознакомился с выставкой, на которой были показаны макеты строящихся стадионов.

«Самара-Арену» представил глава региона Дмитрий Азаров. В ходе заседания было отмечено, что есть отставание, но оно не критичное. Так, готовность стадиона и окружающей его инфраструктуры в Самаре- составляет 65 процентов.

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