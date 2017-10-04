Дмитрий Азаров презентовал главе государства макет «Самара-Арены»

Главная тема — подготовка к чемпионату мира по футболу. Перед началом совещания, президент ознакомился с выставкой, на которой были показаны макеты строящихся стадионов.



«Самара-Арену» представил глава региона Дмитрий Азаров. В ходе заседания было отмечено, что есть отставание, но оно не критичное. Так, готовность стадиона и окружающей его инфраструктуры в Самаре- составляет 65 процентов.