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15:07 (мск), источник: Volga News

Дмитрий Азаров поздравил сотрудников ГО МЧС РФ с профессиональным праздником

﻿﻿В среду, 4 октября, отмечается 85-я годовщина со дня образования гражданской обороны МЧС России. С профессиональным праздником сотрудников ГО МЧС по Самарской области поздравил врио губернатора Дмитрий Азаров.

Источник: РИА "Новости"

«За это время гражданская оборона зарекомендовала себя как эффективная структура для решения задач по защите населения и территорий от опасностей как в мирное, так и в военное время, обеспечивающая надежную защиту от угроз, которые несут техногенные аварии, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия. Нередко вам приходится работать в сложной, сопряженной с риском для жизни обстановке», — говорится в поздравлении.

Врио губернатора подчеркивает, что сотрудники гражданской обороны Самарской области совместно с коллегами-спасателями не раз доказывали свой профессионализм, неизменно проявляя при этом высочайшую решительность, отвагу и мужество.

«Ваши знания и опыт, умение хладнокровно действовать в экстремальной ситуации заслужили авторитет и искреннюю признательность жителей губернии. Вы всегда на совесть выполняете возложенные на вас задачи, оперативно и четко реагируя на различные внештатные ситуации.

Хочу выразить вам огромную благодарность за ваш самоотверженный труд. Не сомневаюсь, что вы и в дальнейшем будете надежно обеспечивать безопасность жителей нашей губернии. Желаю вам здоровья, оптимизма, выдержки и успехов в служебной деятельности на благо России!, — отмечает Дмитрий Азаров.

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