Дмитрий Азаров поздравил сотрудников ГО МЧС РФ с профессиональным праздником

Источник: РИА "Новости"

«За это время гражданская оборона зарекомендовала себя как эффективная структура для решения задач по защите населения и территорий от опасностей как в мирное, так и в военное время, обеспечивающая надежную защиту от угроз, которые несут техногенные аварии, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия. Нередко вам приходится работать в сложной, сопряженной с риском для жизни обстановке», — говорится в поздравлении.

Врио губернатора подчеркивает, что сотрудники гражданской обороны Самарской области совместно с коллегами-спасателями не раз доказывали свой профессионализм, неизменно проявляя при этом высочайшую решительность, отвагу и мужество.

«Ваши знания и опыт, умение хладнокровно действовать в экстремальной ситуации заслужили авторитет и искреннюю признательность жителей губернии. Вы всегда на совесть выполняете возложенные на вас задачи, оперативно и четко реагируя на различные внештатные ситуации.