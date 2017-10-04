Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актер Пашинин проболтался о секретной операции
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
На ВГТРК подали в суд из-за программы Андрея Малахова
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
Познер пояснил свои претензии к премии ТЭФИ
Путин о Каталонии: мы переживаем, но это не наше дело Москва надеется, что Испании удастся преодолеть кризис после референдума, заявил президент
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя
53-летняя Моника Беллуччи снимется в фильме ужасов «Некромант»
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
«Стала похожа на Николаева»: располневшая Королева удивила Сеть
"Я в курсе, сколько вешу": ответ Гузеевой критикам
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Теща Пескова выглядит ровесницей дочери (фото)
СМИ: российская секретная ракета «Алабуга» перепугала Запад
Германию оккупировали ВС США — эксперт
В России закроется известная сеть ресторанов
Для военных РФ подешевеет ипотека
Фоторепортажи
20Референдум в Каталонии
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
14:36 (мск), источник: ЕАН

Ольгу Путину назначили главой свердловского поселка

Главой территориального управления поселка «Станционный-Полевской» назначена Ольга Владимировна Путина.

Как рассказали ЕАН в администрации Полевского городского округа, к исполнению обязанностей Путина приступила еще 26 сентября.

До назначения Ольга Владимировна работала руководителем коррекционно-диагностического отдела ГБУСО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо», ранее занимала должность методиста управления образования Полевского городского округа.

Как рассказала сама Ольга Владимировна, Путиной она стала после замужества. И после этого с ней не раз случались курьезные истории и поделилась некоторыми из них: «Так случилось, что я поехала в воинскую часть, я тогда хотела служить в армии. Когда я подала паспорт, там ответственный зачитал ФИО, удивленно на меня посмотрел на меня и сказал: “Вы сержанта расслабьте”. Я поворачиваюсь, а там стоит молодой человек по стойке “смирно” с полным ведром, метлой и не моргает. Я ему сказала “вольно”, он расслабился и ушел. Еще один случай был, когда я встретила одного высокопоставленного чиновника, в Полевском и не только. Когда-то он у моего отца был в подчинении. И отец мне сказал в случае чего передать от меня привет, и отношения наладятся. Когда мы встретились, — вместе были в жюри конкурса — я подошла и поздоровалась, будучи уже с фамилией Путина. Я к нему поворачиваюсь и говорю: “Кстати, вам привет от папы”. Он очень удивился, пока я не назвала девичью фамилию. Потом еще долго смеялись над тем, как он отреагировал».

Ольга Путина признается, что она была бы готова выйти на связь со своим высокопоставленным однофамильцем, в случае, если вопрос будет действительно важный.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Познер призвал отказаться от названия премии ТЭФИ и статуэтки
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии
СМИ: Россия взломала телефоны солдат НАТО
У датского изобретателя нашли видео с обезглавливанием женщин
Ткачев пообещал появление российского пармезана через три года
На границе с Россией пропали два украинских пограничника
СМИ опубликовали фото из номера стрелка в Лас-Вегасе
Спорт
От 616 тыс. до 9,5 млн. Все зарплаты россиян в новом сезоне НХЛ Кузнецов и Орлов «сделали кассу». И это без бонусов
Авто
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл В России начался выпуск байков, которые позиционируются как «самое современное средство передвижения». Об этом сообщил глава Роснано Анатолий Чубайс
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ В Москве прошла ежегодная церемония вручения престижной телевизионной премии
Недвижимость
В Крыму могут ввести налог на койко-место
Реновация по-питерски: будет ли московский сценарий?
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Леди
Какая теплая обувь сейчас в моде (фото) Не важно какой формы носок у ботильонов, как декорировано голенище и есть ли шнуровка на ботинках. Самое главное в обуви на сегодня — причудливый каблук
Дети
Виктория Дайнеко показала фото из роддома Певица вспомнила события двухлетней давности.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь