Ольгу Путину назначили главой свердловского поселка

Как рассказала сама Ольга Владимировна, Путиной она стала после замужества. И после этого с ней не раз случались курьезные истории и поделилась некоторыми из них: «Так случилось, что я поехала в воинскую часть, я тогда хотела служить в армии. Когда я подала паспорт, там ответственный зачитал ФИО, удивленно на меня посмотрел на меня и сказал: “Вы сержанта расслабьте”. Я поворачиваюсь, а там стоит молодой человек по стойке “смирно” с полным ведром, метлой и не моргает. Я ему сказала “вольно”, он расслабился и ушел. Еще один случай был, когда я встретила одного высокопоставленного чиновника, в Полевском и не только. Когда-то он у моего отца был в подчинении. И отец мне сказал в случае чего передать от меня привет, и отношения наладятся. Когда мы встретились, — вместе были в жюри конкурса — я подошла и поздоровалась, будучи уже с фамилией Путина. Я к нему поворачиваюсь и говорю: “Кстати, вам привет от папы”. Он очень удивился, пока я не назвала девичью фамилию. Потом еще долго смеялись над тем, как он отреагировал».