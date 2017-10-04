Ольгу Путину назначили главой свердловского поселка
Главой территориального управления поселка «Станционный-Полевской» назначена Ольга Владимировна Путина.
Главой территориального управления поселка «Станционный-Полевской» назначена Ольга Владимировна Путина.
Как рассказали ЕАН в администрации Полевского городского округа, к исполнению обязанностей Путина приступила еще 26 сентября.
До назначения Ольга Владимировна работала руководителем
Как рассказала сама Ольга Владимировна, Путиной она стала после замужества. И после этого с ней не раз случались курьезные истории и поделилась некоторыми из них: «Так случилось, что я поехала в воинскую часть, я тогда хотела служить в армии. Когда я подала паспорт, там ответственный зачитал ФИО, удивленно на меня посмотрел на меня и сказал: “Вы сержанта расслабьте”. Я поворачиваюсь, а там стоит молодой человек по стойке “смирно” с полным ведром, метлой и не моргает. Я ему сказала “вольно”, он расслабился и ушел. Еще один случай был, когда я встретила одного высокопоставленного чиновника, в Полевском и не только.
Ольга Путина признается, что она была бы готова выйти на связь со своим высокопоставленным однофамильцем, в случае, если вопрос будет действительно важный.