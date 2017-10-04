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15:01 (мск), источник: АиФ Омск

Омский горсовет определился с выборщиками мэра

Четверо депутатов городского совета вошли в состав конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы администрации города Омска.

4 октября на заседании Омского городского Совета стало известно, кто войдёт в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы администрации города Омска от представительного органа власти.

Сейчас в горсовете сформированы партийные фракции и от каждой по человеку решено направить в комиссию. Так от «Единой России» мэра будет выбирать Сергей Дроздов, КПРФ — Дмитрий Горбунов, от ЛДПР — Алексей Ложкин и от «Коммунистов России» — Владимир Казанин.

Напомним, что новая схема выборов главы администрации города Омска была утверждена предыдущим составом горсовета. Мэра выбирает конкурсная комиссия, состоящая из 12 человек. Шестеро представляют городской совет, а именно, четыре депутата от политических фракций и два почётных гражданина Омска (они уже определены, это директор летно-технического колледжа гражданской авиации имени А. В. Ляпидевского Анатолий Якуш и президент ОмГМУ Александр Новиков), ещё шестерых представляет губернатор. Но в шестом созыве политических партий стало пять, и депутаты изменили количество выборщиков.

Теперь их 14. Семеро от горсовета и семеро от губернатора. В губернаторском списке секретарь Общественной палаты Омской области Лидия Герасимова, управляющий Омским отделением ПФР России, председатель конкурсной комиссии Сергей Тодоров, главный дирижер Омского академического симфонического оркестра Дмитрий Васильев, главный врач Клинического медико-хирургического центра Вадим Бережной, секретарь Совета непарламентских партий Омской области Виктор Бобырь и паралимпиец, чемпион мира и Европы по фехтованию Александр Кузюков. Седьмым был назначен представитель от «Единой России» Николай Чираков. Седьмым человеком от горосвета должен был стать Владимир Гуселетов, представитель партии «Справедливая Россия». Но к моменту пленарного заседания горсовета справедливороссы не успели зарегистрировать фракцию.

Добавим, что выборы мэра состоятся в ноябре 2017 года.

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