Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актер Пашинин проболтался о секретной операции
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
На ВГТРК подали в суд из-за программы Андрея Малахова
На Украине изменили размер минимальной пенсии
Заслуженный артист России Михаил Клейн умер во время концерта
Глохнувший локомотив: экономика Поднебесной на грани краха Все серьезно: в 2018-м в китайской экономике могут проступить застарелые проблемы
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Толстоганова и Ливанов играют мужа и жену: первые фото со съемок
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
«Как бабушка»: в Сети обсуждают располневшую Наташу Королеву
"Я в курсе, сколько вешу": ответ Гузеевой критикам
На Украине изменили размер минимальной пенсии
Путин поспорил с губернатором Петербурга
СМИ: российская секретная ракета «Алабуга» перепугала Запад
Германию оккупировали ВС США — эксперт
В России закроется известная сеть ресторанов
Для военных РФ подешевеет ипотека
Фоторепортажи
20Референдум в Каталонии
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
14:46 (мск), источник: КрымPress

Избирком Севастополя сэкономил на выборах губернатора 15 миллионов рублей

Избирком Севастополя уверяет: централизация практически всех расходов на организационное и информационное обеспечение выборов и конкурсные процедуры позволили, по предварительным оценкам, достигнуть экономии бюджетных средств в размере 15 миллионов рублей.

Расходы, которые фактически понесли избирательные комиссии на подготовку и проведение выборов Губернатора Севастополя, составляют 27 миллионов рублей, вместе с тем в городском бюджете на их проведение предусмотрено 42 миллиона рублей (с учетом средств, зарезервированных для проведения повторного голосования).

Мы при доведении средств до территориальных избирательных комиссий и планировании своих расходов отчетливо видели, что запрошенные ранее бюджетные ассигнования необоснованно завышены. Уровень профессиональной подготовки работников, отвечавших за данное направление, не соответствовал требуемому, в настоящее время они уволены. К аналогичному выводу в свое время пришли и специалисты ЦИК России, — сообщил председатель горизбиркома А. Ю. Петухов.

По словам секретаря комиссии А. Н. Капрановой Контрольно-ревизионной службой при Севастопольской городской избирательной комиссии будет осуществляться детальная проверка финансовых отчетов всех территориальных и участковых избирательных комиссий города Севастополя. Уже сейчас, при осуществлении входного финансового контроля в территориальных избирательных комиссиях, возникли очень серьезные вопросы о достоверности представленных председателями ряда участковых избирательных комиссий Гагаринского и Ленинского районов сведений о фактически отработанном членами комиссий времени, в частности по УИК № 65, 116, 135, — заявила секретарь горизбиркома.

Обоснованность расходования каждого рубля бюджетных средств будет проверена с привлечением специалистов в области финансового контроля уполномоченных государственных органов, при выявлении фактов злоупотреблений комиссия будет обращаться с соответствующими представлениями в правоохранительные органы, — заверил Александр Петухов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Ялтинская киностудия будет восстановлена
Познер призвал отказаться от названия премии ТЭФИ и статуэтки
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии
СМИ: Россия взломала телефоны солдат НАТО
У датского изобретателя нашли видео с обезглавливанием женщин
Ткачев пообещал появление российского пармезана через три года
На границе с Россией пропали два украинских пограничника
СМИ опубликовали фото из номера стрелка в Лас-Вегасе
Спорт
От 616 тыс. до 9,5 млн. Все зарплаты россиян в новом сезоне НХЛ Кузнецов и Орлов «сделали кассу». И это без бонусов
Авто
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл В России начался выпуск байков, которые позиционируются как «самое современное средство передвижения». Об этом сообщил глава Роснано Анатолий Чубайс
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ В Москве прошла ежегодная церемония вручения престижной телевизионной премии
Недвижимость
В Крыму могут ввести налог на койко-место
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Москва ужесточает контроль над тратой денег дольщиков
Леди
Какая теплая обувь сейчас в моде (фото) Не важно какой формы носок у ботильонов, как декорировано голенище и есть ли шнуровка на ботинках. Самое главное в обуви на сегодня — причудливый каблук
Дети
Виктория Дайнеко показала фото из роддома Певица вспомнила события двухлетней давности.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь