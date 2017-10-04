Избирком Севастополя сэкономил на выборах губернатора 15 миллионов рублей

Расходы, которые фактически понесли избирательные комиссии на подготовку и проведение выборов Губернатора Севастополя, составляют 27 миллионов рублей, вместе с тем в городском бюджете на их проведение предусмотрено 42 миллиона рублей (с учетом средств, зарезервированных для проведения повторного голосования).

Мы при доведении средств до территориальных избирательных комиссий и планировании своих расходов отчетливо видели, что запрошенные ранее бюджетные ассигнования необоснованно завышены. Уровень профессиональной подготовки работников, отвечавших за данное направление, не соответствовал требуемому, в настоящее время они уволены. К аналогичному выводу в свое время пришли и специалисты ЦИК России, — сообщил председатель горизбиркома А. Ю. Петухов.

По словам секретаря комиссии А. Н. Капрановой Контрольно-ревизионной службой при Севастопольской городской избирательной комиссии будет осуществляться детальная проверка финансовых отчетов всех территориальных и участковых избирательных комиссий города Севастополя. Уже сейчас, при осуществлении входного финансового контроля в территориальных избирательных комиссиях, возникли очень серьезные вопросы о достоверности представленных председателями ряда участковых избирательных комиссий Гагаринского и Ленинского районов сведений о фактически отработанном членами комиссий времени, в частности по УИК № 65, 116, 135, — заявила секретарь горизбиркома.