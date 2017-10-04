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14:45 (мск), источник: Югополис

В Славянском и Мостовском районах выбрали глав муниципалитетов

В обоих районах победили действующие главы.

Избранные руководители официально вступили в должность 4 октября.

В Мостовском районе за кресло главы района боролись два конкурсанта: директор муниципального унитарного предприятия «Мостовские тепловые сети» Мостовского городского поселения Сергей Пологянц и действующий глава Сергей Ласунов.

По итогам голосования руководителем района депутаты Совета единогласно избрали Сергея Ласунова.

В конкурсе на должность главы Славянского района участвовали три кандидата: действующий глава Роман Синяговский, его заместитель Александр Заволока и директор ООО «Черепашья гряда» Михаил Деревко.

Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Романа Синяговского, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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