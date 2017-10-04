В Славянском и Мостовском районах выбрали глав муниципалитетов
В обоих районах победили действующие главы.
В обоих районах победили действующие главы.
Избранные руководители официально вступили в должность 4 октября.
В Мостовском районе за кресло главы района боролись два конкурсанта: директор муниципального унитарного предприятия «Мостовские тепловые сети» Мостовского городского поселения Сергей Пологянц и действующий глава Сергей Ласунов.
По итогам голосования руководителем района депутаты Совета единогласно избрали Сергея Ласунова.
В конкурсе на должность главы Славянского района участвовали три кандидата: действующий глава Роман Синяговский, его заместитель Александр Заволока и директор ООО «Черепашья гряда» Михаил Деревко.
Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Романа Синяговского, сообщает