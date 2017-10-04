Посольство США поблагодарило белорусов за отзывчивость
МИНСК, 4 окт — Sputnik. Посольство США в Беларуси поблагодарило граждан республики, которые принесли цветы к зданию дипмиссиии в Минске после стрельбы в
МИНСК, 4 окт — Sputnik. Посольство США в Беларуси поблагодарило граждан республики, которые принесли цветы к зданию дипмиссиии в Минске после стрельбы в
Массовый расстрел на концерте в американском
«Посольство США благодарит всех, кто пришёл выразить скорбь и соболезнования в связи с трагедией в Лас-Вегасе», — сказали в посольстве.
Там также сообщили, что в знак траура флаг над дипломатической миссией был приспущен.
В настоящее время расследованием произошедшего в
В понедельник вечером президент Беларуси Александр Лукашенко направил своему американскому коллеге Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями. Белорусский лидер назвал стрельбу в