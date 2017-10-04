Посольство США поблагодарило белорусов за отзывчивость

Источник: Sputnik.by

Массовый расстрел на концерте в американском Лас-Вегасе произошел 2 октября. Жертвами 64-летнего Стивена Пэддока стали более 50 человек, ранения получили около 530 посетителей концерта кантри музыки. В связи с произошедшем в Штатах был объявлен 5-дневный траур.

«Посольство США благодарит всех, кто пришёл выразить скорбь и соболезнования в связи с трагедией в Лас-Вегасе», — сказали в посольстве.

Там также сообщили, что в знак траура флаг над дипломатической миссией был приспущен.

В настоящее время расследованием произошедшего в Лас-Вегасе занимается ФБР. Планируется, что в ближайшее время будет допрошена спутница стрелка — гражданка Австралии Мэрил Дендли, которая во вторник прибыла в США. Расстрел посетителей концерта кантри-музыки в Вегасе стал самым массовым за всю историю США.