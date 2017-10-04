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16:24 (мск), источник: Pro Город Самара

В Смоленске несколько дней искали памятник прапрадеду Дмитрия Азарова

«Семейная тайна» самарского губернатора породила бурные обсуждения среди любопытных смолян.

Источник: Pro Город Самара

Незадолго до назначения на пост врио губернатора Самарской области журналисты Смоленска нашли интервью Дмитрия Азарова, датированное 2010 годом, в котором он рассказывал о своих корнях и о том, что в Смоленске установлен памятник его прапрадеду, пишет smolensk-i.ru.

«Я — коренной самарец. Мой отец родился в Куйбышеве, мама — в Магадане. В Смоленске есть родственники по отцовской линии. А моему прапрадеду, ремесленному голове города Смоленска, там даже памятник стоит», — сказал тогда будущий глава региона.

Факт из семейной биографии Азарова удивил смолян и породил у них огромное желание разгадать эту «тайну». В социальных сетях пошли бурные обсуждения, под подозрение пали памятники Ленину, Лопатину, Владимиру-Крестителю и Пржевальскому.

«Видимо, Ленин. Больше на центральных площадях Смоленска памятников не вспоминается… Разве что на Колхозке бывший памятник», — написал один из горожан.

«Неужто один из тех, с вениками? Так то — военные…» — сыронизировал другой.

«Назвал бы имя, отчество и фамилию деда — можно было бы сообразить, где мог стоять такой памятник. Правда, если и был, в революцию снесли», — предположил третий.

Памятник прапрадеду Азарова искали несколько дней, и вот вчера, 3 октября, стало известно, что его все-таки нашли. Памятник действительно находится в Смоленске и установлен он на месте захоронения предка — на Тихвинском кладбище.

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