В Смоленске несколько дней искали памятник прапрадеду Дмитрия Азарова

Источник: Pro Город Самара

Незадолго до назначения на пост врио губернатора Самарской области журналисты Смоленска нашли интервью Дмитрия Азарова, датированное 2010 годом, в котором он рассказывал о своих корнях и о том, что в Смоленске установлен памятник его прапрадеду, пишет smolensk-i. ru.

«Я — коренной самарец. Мой отец родился в Куйбышеве, мама — в Магадане. В Смоленске есть родственники по отцовской линии. А моему прапрадеду, ремесленному голове города Смоленска, там даже памятник стоит», — сказал тогда будущий глава региона.

Факт из семейной биографии Азарова удивил смолян и породил у них огромное желание разгадать эту «тайну». В социальных сетях пошли бурные обсуждения, под подозрение пали памятники Ленину, Лопатину, Владимиру-Крестителю и Пржевальскому.

«Видимо, Ленин. Больше на центральных площадях Смоленска памятников не вспоминается… Разве что на Колхозке бывший памятник», — написал один из горожан.

«Неужто один из тех, с вениками? Так то — военные…» — сыронизировал другой.

«Назвал бы имя, отчество и фамилию деда — можно было бы сообразить, где мог стоять такой памятник. Правда, если и был, в революцию снесли», — предположил третий.