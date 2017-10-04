В Смоленске несколько дней искали памятник прапрадеду Дмитрия Азарова
«Семейная тайна» самарского губернатора породила бурные обсуждения среди любопытных смолян.
«Семейная тайна» самарского губернатора породила бурные обсуждения среди любопытных смолян.
Незадолго до назначения на пост врио губернатора Самарской области журналисты Смоленска нашли интервью Дмитрия Азарова, датированное 2010 годом, в котором он рассказывал о своих корнях и о том, что в Смоленске установлен памятник его прапрадеду, пишет
«Я — коренной самарец. Мой отец родился в Куйбышеве, мама — в Магадане. В Смоленске есть родственники по отцовской линии. А моему прапрадеду, ремесленному голове города Смоленска, там даже памятник стоит», — сказал тогда будущий глава региона.
Факт из семейной биографии Азарова удивил смолян и породил у них огромное желание разгадать эту «тайну». В социальных сетях пошли бурные обсуждения, под подозрение пали памятники Ленину, Лопатину,
«Видимо, Ленин. Больше на центральных площадях Смоленска памятников не вспоминается… Разве что на Колхозке бывший памятник», — написал один из горожан.
«Неужто один из тех, с вениками? Так то — военные…» — сыронизировал другой.
«Назвал бы имя, отчество и фамилию деда — можно было бы сообразить, где мог стоять такой памятник. Правда, если и был, в революцию снесли», — предположил третий.
Памятник прапрадеду Азарова искали несколько дней, и вот вчера, 3 октября, стало известно, что его