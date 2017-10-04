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15:34 (мск), источник: НТА-Приволжье

Алексей Миронов назначен заместителем полномочного представителя президента РФ по ПФО

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в пресс-службе полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, генерал-полковник Алексей Миронов назначен на должность заместителя полномочного представителя президента РФ по ПФО.

Источник: Reuters

Согласно информации, соответствующее распоряжение подписано президентом РФ 27 сентября.

Таким образом, Алексей Миронов стал четвёртым заместителем Михаила Бабича.

Ранее также замом полпреда стал экс-начальник Приволжского регионального центра МЧС России Игорь Паньшин.

В конце февраля экс-помощник полномочного представителя президента в ПФО Олег Машковцев также был назначен заместителем приволжского полпреда.

Напомним, в конце 2016 года сразу два из четырёх заместителей полпреда президента России в ПФО покинули свои должности.

СПРАВКА

Алексей Миронов родился 22 сентября 1969 года в Ленинграде.

В 2006 году прошел повышение квалификации в ГУДО «Межотраслевой специальный учебный центр» по программе «Организация защиты государственной тайны». Имеет воинское звание генерал — полковник.

1992 — 2007 — работа на руководящих постах в органах государственной безопасности.

2007 — 2011 — заместитель начальника, начальник оперативного управления ФСО России, Москва.

2011 — 2017 — заместитель директора ФСО России — руководитель службы специальной связи и информации ФСО России, Москва.

Награды: медаль Суворова (2010 г.), орден «За военные заслуги» (2011 г.), благодарность президента Российской Федерации (2010 и 2012 гг.), медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003 г.).

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