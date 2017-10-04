Алексей Миронов назначен заместителем полномочного представителя президента РФ по ПФО
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в
Согласно информации, соответствующее распоряжение подписано президентом РФ 27 сентября.
Таким образом, Алексей Миронов стал четвёртым заместителем Михаила Бабича.
Ранее также замом полпреда стал
В конце февраля
Напомним, в конце 2016 года сразу два из четырёх заместителей полпреда президента России в ПФО покинули свои должности.
СПРАВКА
Алексей Миронов родился 22 сентября 1969 года в Ленинграде.
В 2006 году прошел повышение квалификации в ГУДО «Межотраслевой специальный учебный центр» по программе «Организация защиты государственной тайны». Имеет воинское звание генерал — полковник.
1992 — 2007 — работа на руководящих постах в органах государственной безопасности.
2007 — 2011 — заместитель начальника, начальник оперативного управления ФСО России, Москва.
2011 — 2017 — заместитель директора ФСО России — руководитель службы специальной связи и информации ФСО России, Москва.
Награды: медаль Суворова (2010 г.), орден «За военные заслуги» (2011 г.), благодарность президента Российской Федерации (2010 и 2012 гг.), медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003 г.).