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14:56 (мск), источник: RTVi

WSJ: Россия взломала телефоны солдат НАТО в странах Балтии и Польше

Смартфоны солдат НАТО в странах Балтии и Польше подверглись хакерской атаке. Об этом 4 октября написала газета WSJ.

Источник: Reuters
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Атаки зафиксировали в Польше, Эстонии и Латвии. Например, в Польше у нескольких солдат взломали смартфоны и аккаунты в фейсбуке. Другой собеседник газеты рассказал, что когда он вернулся с военных учений, то заметил, что хакер пытается взломать его смартфон.

Телефоны военных взламывали с помощью дронов, на которых была техника для наблюдения. Эксперты рассказали WSJ, что у простых людей не может быть такой техники, поэтому атаку скорее всего произвело какое-то государство. Военные рассказали изданию, что хакеры могли действовать из России.

По их словам, один из IP, с которого пытались взломать смартфон, находился именно в этой стране.

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Из-за хакерских атак военных в Эстонии заставили вынуть из телефонов сим-карты и запретили им использовать геолокацию. В интернет они могут выходить только через безопасное соединение в своей части.

Как рассказал источник WSJ, военные опасаются, что со взломанных телефонов можно будет отправлять ложные команды, если начнутся боевые действия.

В мае российских хакеров заподозрили в атаках на энергетические сети стран Балтии. Тогда источники Reuters в правоохранительных органах рассказали, что хакеры уже однажды нарушили работу балтийской сети, но отключать электроэнергию не стали.

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22 июля© Ньюстюб
12 комментариевк этой статье
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Комментарии12
Комментарии
12
Андрей Титов
это разве плохо?
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