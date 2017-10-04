WSJ: Россия взломала телефоны солдат НАТО в странах Балтии и Польше
Смартфоны солдат НАТО в странах Балтии и Польше подверглись хакерской атаке. Об этом 4 октября написала газета WSJ.
Смартфоны солдат НАТО в странах Балтии и Польше подверглись хакерской атаке. Об этом 4 октября написала газета WSJ.
Атаки зафиксировали в Польше, Эстонии и Латвии. Например, в Польше у нескольких солдат взломали смартфоны и аккаунты в фейсбуке. Другой собеседник газеты рассказал, что когда он вернулся с военных учений, то заметил, что хакер пытается взломать его смартфон.
По их словам, один из IP, с которого пытались взломать смартфон, находился именно в этой стране.
Как рассказал источник WSJ, военные опасаются, что со взломанных телефонов можно будет отправлять ложные команды, если начнутся боевые действия.
В мае российских хакеров заподозрили в атаках на энергетические сети стран Балтии. Тогда источники Reuters в правоохранительных органах рассказали, что хакеры уже однажды нарушили работу балтийской сети, но отключать электроэнергию не стали.