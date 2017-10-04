WSJ: Россия взломала телефоны солдат НАТО в странах Балтии и Польше

Источник: Reuters

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Атаки зафиксировали в Польше, Эстонии и Латвии. Например, в Польше у нескольких солдат взломали смартфоны и аккаунты в фейсбуке. Другой собеседник газеты рассказал, что когда он вернулся с военных учений, то заметил, что хакер пытается взломать его смартфон.

Телефоны военных взламывали с помощью дронов, на которых была техника для наблюдения. Эксперты рассказали WSJ, что у простых людей не может быть такой техники, поэтому атаку скорее всего произвело какое-то государство. Военные рассказали изданию, что хакеры могли действовать из России.

По их словам, один из IP, с которого пытались взломать смартфон, находился именно в этой стране.

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Из-за хакерских атак военных в Эстонии заставили вынуть из телефонов сим-карты и запретили им использовать геолокацию. В интернет они могут выходить только через безопасное соединение в своей части.

Как рассказал источник WSJ, военные опасаются, что со взломанных телефонов можно будет отправлять ложные команды, если начнутся боевые действия.