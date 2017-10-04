Дмитрий Песков: Информация о донском казаке в плену ИГ будет проверяться
Данные о пленении российских граждан в Сирии пока не подтверждены, заявил
Данные о пленении российских граждан в Сирии пока не подтверждены, заявил
Дмитрий Песков отметил, что Кремль в курсе появившейся информации о том, что в сети распространено видео, на котором мужчина называет себя Романом Заболотним, рассказывает, что его пленили в Сирии.
«Эта информация по всем возможным источникам будет проверяться на предмет подтверждения того, что эти люди являются гражданами (России)», — подчеркнул Песков.
Ранее «Дон-ТР» подтвердили во Всевеликом войске Донском, что на видео действительно казак Роман Заболотний.