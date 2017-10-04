Дмитрий Песков: Информация о донском казаке в плену ИГ будет проверяться

Источник: РИА "Новости"

Дмитрий Песков отметил, что Кремль в курсе появившейся информации о том, что в сети распространено видео, на котором мужчина называет себя Романом Заболотним, рассказывает, что его пленили в Сирии.

«Эта информация по всем возможным источникам будет проверяться на предмет подтверждения того, что эти люди являются гражданами (России)», — подчеркнул Песков.