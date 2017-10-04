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15:32 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Дмитрий Песков: Информация о донском казаке в плену ИГ будет проверяться

Данные о пленении российских граждан в Сирии пока не подтверждены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Дмитрий Песков отметил, что Кремль в курсе появившейся информации о том, что в сети распространено видео, на котором мужчина называет себя Романом Заболотним, рассказывает, что его пленили в Сирии.

«Эта информация по всем возможным источникам будет проверяться на предмет подтверждения того, что эти люди являются гражданами (России)», — подчеркнул Песков.

Ранее «Дон-ТР» подтвердили во Всевеликом войске Донском, что на видео действительно казак Роман Заболотний.

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