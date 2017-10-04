Дмитрий Медведев положительно оценил развитие АПК Волгоградской области
Экспозицию Волгоградской области на выставке «Золотая осень» посетил Дмитрий Медведев.
Экспозицию Волгоградской области на выставке «Золотая осень» посетил Дмитрий Медведев.
Председатель Правительства России, в сопровождении губернатора Андрея Бочарова, осмотрев образцы продукции волгоградских предприятий, положительно оценил развитие АПК региона.
В этом году на строительство и восстановление орошаемых участков выделено в 12 раз больше, чем в предыдущем, — 640 миллионов рублей. Из них 480 — средства федерального бюджета. Благодаря многократному увеличению объёма господдержки этого направления уже сегодня на территории региона активно используют дождевальные машины нового поколения с автоматизированным управлением.
«По производству овощей и переработке мы вышли совершенно на иную позицию. Благодаря поддержке проектов по развитию мелиорации мы увеличили производство овощей с 801 тысячи тонн до миллиона тонн в год, — подчеркнул Андрей Бочаров. — При этом важно, что промышленное производство до этого было на уровне 300 тысяч тонн, а сейчас — 600 тысяч тонн».
«Если в 2014 году мы перерабатывали всего 46 тысяч тонн, то сейчас уже 315 тысяч тонн». Андрей Бочаров пояснил, что перед регионом стоит задача до 2020 года довести этот показатель до 500 тысяч тонн в год.
Дмитрий Медведев позитивно оценил результаты реализации проектов в Волгоградской области: «Так держать, удачи!», — сказал