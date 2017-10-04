Дмитрий Медведев положительно оценил развитие АПК Волгоградской области

Председатель Правительства России, в сопровождении губернатора Андрея Бочарова, осмотрев образцы продукции волгоградских предприятий, положительно оценил развитие АПК региона.

Премьер-министра особенно интересовали достижения в сфере мелиорации. Два года назад Андрей Бочаров предложил объединить усилия региональной и федеральной власти в реализации программы комплексного устойчивого развития Заволжья. На выставке «Золотая осень» в октябре 2015 года Дмитрий Медведев одобрил Стратегию развития полупустынной зоны Волгоградской области, благодаря чему область вошла в число пяти регионов, где реализуется пилотная программа по ускоренному развитию мелиорации.

В этом году на строительство и восстановление орошаемых участков выделено в 12 раз больше, чем в предыдущем, — 640 миллионов рублей. Из них 480 — средства федерального бюджета. Благодаря многократному увеличению объёма господдержки этого направления уже сегодня на территории региона активно используют дождевальные машины нового поколения с автоматизированным управлением.

Широкое применение систем орошения укрепило лидирующие позиции Волгоградской области в овощеводстве, дало импульс к развитию животноводства.

«По производству овощей и переработке мы вышли совершенно на иную позицию. Благодаря поддержке проектов по развитию мелиорации мы увеличили производство овощей с 801 тысячи тонн до миллиона тонн в год, — подчеркнул Андрей Бочаров. — При этом важно, что промышленное производство до этого было на уровне 300 тысяч тонн, а сейчас — 600 тысяч тонн».

Глава региона также отметил, что в регионе развивается не только производство, но и переработка овощной продукции:

«Если в 2014 году мы перерабатывали всего 46 тысяч тонн, то сейчас уже 315 тысяч тонн». Андрей Бочаров пояснил, что перед регионом стоит задача до 2020 года довести этот показатель до 500 тысяч тонн в год.