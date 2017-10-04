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15:07 (мск), источник: Publika.md

Платформа DA не станет призывать к бойкоту референдума об отставке Дорина Киртоакэ

Андрей Нэстасе снова разошелся во мнениях с Майей Санду. Партия действия и солидарности намерена бойкотировать референдум об отставке столичного мэра, а вот Платформа DA решила занять нейтральную позицию.

Источник: Publika.md

«Мы далеки от этого. Пусть жители Кишинева сами решают — участвовать ли в этом референдуме и как голосовать: за или против», — сказал председатель партии DA Андрей Нэстасе.

Во вторник о бойкоте референдума объявила Демократическая партия. Глава пресс-службы ДПМ Виталий Гамурарь подчеркнул, что организация плебисцита — чисто политическая акция, не имеющая ничего общего с реальными проблемами города. Бойкотировать референдум решили и другие формирования, а первыми о таком решении объявили либералы.

Назначено голосование на 19 ноября. Обойдется референдум без малого в девять миллионов леев.

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