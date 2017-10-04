Платформа DA не станет призывать к бойкоту референдума об отставке Дорина Киртоакэ

«Мы далеки от этого. Пусть жители Кишинева сами решают — участвовать ли в этом референдуме и как голосовать: за или против», — сказал председатель партии DA Андрей Нэстасе.



Во вторник о бойкоте референдума объявила Демократическая партия. Глава пресс-службы ДПМ Виталий Гамурарь подчеркнул, что организация плебисцита — чисто политическая акция, не имеющая ничего общего с реальными проблемами города. Бойкотировать референдум решили и другие формирования, а первыми о таком решении объявили либералы.