Миклушевский прокомментировал информацию о своей отставке

Источник: Восток Медиа

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский заявил, что остаётся на своём рабочем месте, и ему «есть, чем заняться». Таким образом он отреагировал на сообщения 4 октября в ряде СМИ о уже якобы написанном им заявлении о добровольной отставке, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На сайте радиостанции «Говорит Москва» появился комментарий приморского губернатора по поводу его возможной отставки. Он сводится всего к двум предложениям, которые, тем не менее, вносят ясность в ситуацию с Миклушевским. «Я нахожусь на рабочем месте и работаю. Мне есть, чем заняться», — цитирует приморского Владимира Владимировича московское издание.

Слухи начали распространяться в конце сентября, после публикации нового доклада холдинга «Минченко консалтинг» об устойчивости глав субъектов РФ. В Дальневосточном федеральном округе наиболее шатким оказалось положение Миклушевского. Тем не менее, он пока продолжает работу — по данным РИА Новости, до весны 2018 года.