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15:30 (мск), источник: Восток Медиа

Миклушевский прокомментировал информацию о своей отставке

Это произошло после очередной порции сообщений в федеральных и приморских СМИ.

Источник: Восток Медиа

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский заявил, что остаётся на своём рабочем месте, и ему «есть, чем заняться». Таким образом он отреагировал на сообщения 4 октября в ряде СМИ о уже якобы написанном им заявлении о добровольной отставке, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На сайте радиостанции «Говорит Москва» появился комментарий приморского губернатора по поводу его возможной отставки. Он сводится всего к двум предложениям, которые, тем не менее, вносят ясность в ситуацию с Миклушевским. «Я нахожусь на рабочем месте и работаю. Мне есть, чем заняться», — цитирует приморского Владимира Владимировича московское издание.

Слухи начали распространяться в конце сентября, после публикации нового доклада холдинга «Минченко консалтинг» об устойчивости глав субъектов РФ. В Дальневосточном федеральном округе наиболее шатким оказалось положение Миклушевского. Тем не менее, он пока продолжает работу — по данным РИА Новости, до весны 2018 года.

Владимир Миклушевский родился 15 сентября 1967 года в Свердловске. В 1990 году окончил Московский институт стали и сплавов по специальности «инженер-металлург». Имеет учёную степень — доктор технических наук. В сентябре 2007 года он возглавил один из департаментов министерства образования, дослужился до поста замминистра, а через три года стал ректором Дальневосточного федерального университета. В 2012 году Владимир Владимирович ушёл из образования во власть: его назначили исполняющим обязанности приморского губернатора. В 2014 он одержал победу на досрочных выборах, получив 77% голосов.

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 Миклушевский прокомментировал информацию о своей отставке
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