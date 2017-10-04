Два экс-главы администрации вошли в Общественную палату Арзамаса Нижегородской области

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2 октября 2017 года в Арзамасе прошел форум общественных объединений и движений «Диалог. Солидарность. Ответственность». На форуме было принято решение о создании Общественной палаты. «В ближайшее время пройдет первое заседание палаты, в рамках которого будут избраны её председатель и исполком», — говорится в сообщении.

В состав палаты вошли 25 человек: экс-главы администрации Арзамаса Игорь Киселев и Николай Живов, бывший заместитель сити-менеджера Вячеслав Шерстнев, замдиректора арзамасского филиала НГТУ Вячеслав Пучков, директор экономико-технологического колледжа Елена Смирнова, директор арзамасского театра драмы Марина Швецова, директор литературно-мемориального музея им. Гайдара Елена Бундакова, директор библиотеки им. Склярова Нина Помелова, председатель Молодежной палаты при Гордуме Арзамаса Алексей Сучков.

Кроме того, членами палаты стали председатель ЦРБ «Мой город» Александр Апарин, председатель арзамасского совета ветеранов Евгений Березин, юрисконсульт отдела ЗАГС г. Арзамас и Арзамасского района Галина Зимова, председатель общественной организации «Союз» Сергей Казаков, главный редактор телерадиокомпании «Арзамас» Елена Капитанова, директор ООО «ЛМЗ «Старт» Андрей Коннов, пенсионер Виктор Корноухов, индивидуальный предприниматель Ярослав Курдин, председатель общественной организации «Центр поддержки гражданских инициатив» Александр Матвеев, представитель банковской сферы Елена Писаревская, председатель Союза предпринимателей Арзамаса Александр Савинов, главный редактор газеты «Единый Арзамас» Артем Севлов, корреспондент газеты «Арзамасские ведомости» Елена Старшова, руководитель телекомпании «Зеркало» Елена Сухорукова, тренер баскетбольной команды «Газэлектроника» Алексей Телегин и замдиректора ООО «Автопровод» Владимир Ушенин.

По данным организаторов, это уже пятая Общественная палата, «образованная по инициативе снизу» после Сарова, Кулебак, Навашино и Нижнего Новгорода.