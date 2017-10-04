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15:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Владимир Бацин не будет новым краевым министром спорта

В пресс-службе правительства Пермского края опровергли распространенные в одном из telergam-каналов сведения о возможном назначении руководителя краевой федерации биатлона Владимира Бацина на пост регионального министра спорта.

Источник в краевом минспорта также рассказал «Ъ-Прикамье», что не слышал о таком кадровом решении. Информация о том господин Бацин может стать новым министром спорта также появилась и в пермских СМИ.

В настоящий момент краевой минспорт возглавляет Олег Глызин. Ранее, собеседники «Ъ-Прикамье» предполагали, что господин Глызин может уйти в отставку после выборов губернатора. Однако, эта предположения не подтвердились. Также, циркулировали слухи о том, что этот пост предлагался депутату заксобрания известному борцу Александру Третьякову, но он якобы отказался от «расстрельной», по его мнению, должности.

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