Владимир Бацин не будет новым краевым министром спорта

Источник в краевом минспорта также рассказал «Ъ-Прикамье», что не слышал о таком кадровом решении. Информация о том господин Бацин может стать новым министром спорта также появилась и в пермских СМИ.



В настоящий момент краевой минспорт возглавляет Олег Глызин. Ранее, собеседники «Ъ-Прикамье» предполагали, что господин Глызин может уйти в отставку после выборов губернатора. Однако, эта предположения не подтвердились. Также, циркулировали слухи о том, что этот пост предлагался депутату заксобрания известному борцу Александру Третьякову, но он якобы отказался от «расстрельной», по его мнению, должности.