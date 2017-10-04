Нельзя, но ради исключения можно: оптимизация числа чиновников по-татарски

Источник: Reuters

Информация о нововведениях в предстоящем году содержится в проекте бюджета, который был подан главой республики в Госсовет РТ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В структуре расходов бюджета Татарстана 2018 года на строку содержание управления делами главы региона приходится более 248,07 млн рублей. Расходы на содержание аппарата Госсовета РТ составят 248,56 млн рублей, расходы на содержание аппарата кабинета министров РТ — 133,51 млн рублей.

Примечательно, после того как в майских указах 2012 года Владимир Путин заявил о необходимости оптимизации чиновничьего аппарата, структуру ведомств республики чаще всего корректируют очень интересным способом, который фактически сводит на нет попытки выяснить реальную численность чиновников и работников госаппарата. Структура аппарата и численность должностей оформляется в виде таблицы или блок-схемы, которая позднее представляется в новой редакции. Если у кого-то возникнет желание узнать поменялось ли число госслужащих в каком-нибудь министерстве, то придётся сравнивать перечень должностей, вычисляя новые. К примеру, постановление кабинета министров РТ от 19 декабря 2013 года носит название «О внесении изменения в структуру и предельную численность работников Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан — Правительства Республики Татарстан», но сведений о численности аппарата вы там не найдёте. Подобная тенденция наблюдается и в 2017 году.

Напомним, в середине сентября 2017 года указами главы Татарстана были внесены поправки в общее количество должностей гражданской службы в госорганах республики. В результате их количество выросло (в аппарате кабинета министров РТ стало 140 должностей вместо 136), появился новый сектор и новая должность руководителя департамента при главе региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 октября 2017 года также произошло повышение месячных окладов госслужащим региона в 1,049 раза и индексация денежного вознаграждения лицам, которые замещают государственные должности. Оптимизировать аппарат, как это было сделано три года назад для увеличения зарплаты оставшимся, в этот раз не стали. Складывается впечатление, что потери 2014 года, когда с 1 января сразу девять ведомств лишились 110 госслужащих, пытаются восстановить.

По информации Росстата, к началу 2016 года количество государственных и муниципальных служащих по всем ветвям власти, включая территориальные органы федеральных ведомств, в Татарстане составляло 17 257 человек. К концу 2016 года Росстат пересчитал чиновников и оказалось, что численность работников, замещавших должности гражданских и муниципальных служащих, в регионе уже 17 302 человека. Из них на «федералов» приходилось 7923, на республиканских госслужащих — 4397, на муниципальных — 4982. И, если первые две категории демонстрировали за 2016 год спад на 5,23% (437 человек) и 0,77% (34 человека) соответственно, то муниципальная армия чиновников выросла на 11,55% (516 человек).