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17:19 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Губернатор Воронежской области вошел в список тренеров для кандидатов в главы регионов

Губернатор Алексей Гордеев вошел в список спикеров образовательного курса для кандидатов в губернаторы и на главные муниципальные должности в регионах.

Источник: РИА "Воронеж"

Цикл тренингов, подготовленный на базе курсов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, состоит из восьми модулей — первый прошел в июне 2017 года, последний назначили на февраль 2018 года. Очередной образовательный тренинг стартовал в Сочи во вторник, 3 октября.

Глава Воронежской области стал одним из четырех глав субъектов, которых пригласили стать тренерами на курсе. В список спикеров также включили президента Татарстана Рустама Минниханова, мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Тюменской области Владимира Якушева. Кроме того, среди тренеров — помощник президента Андрей Белоусов, министр обороны Сергей Шойгу, министр экономического развития Максим Орешкин, зампредседателя правительства Дмитрий Козак, министр финансов Антон Силуанов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

С начала обучения на курсы записались 67 человек, среди которых 31 представитель Госдумы, Совета Федерации и правительства. Будущие управленцы участвуют в лекциях, защите проектов.

У каждого модуля своя тема — в июне это были глобальные тренды развития России, в июле — современные принципы эффективного менеджмента, в сентябре — современные технологии управления в государственном секторе и конкурентоспособность регионов. Тренинг в Сочи, который завершится 7 октября, посвящен программе развития кадрового управленческого резерва, сообщил РБК.

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