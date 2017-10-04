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16:18 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Юрий Чайка летит в Екатеринбург на встречу с замами

Обсуждать вопросы информатизации.

Источник: УралИнформБюро

6 октября уральская столица станет местом проведения крупного совещания прокурорских работников. Генпрокурор России Юрий Чайка вместе с заместителем министра связи и массовых коммуникаций РФ Олегом Паком возглавят обсуждение вопросов, связанных с приходом «Большой цифры» в надзорное ведомство, сообщает «Уралинформбюро».

Как стало известно агентству, в Екатеринбург также прибудут заместители Генпрокурора в трех федеральных округах. В качестве встречающего будет уральский «полпред» Чайки Юрий Пономарев. А местом проведения совещания выбрана прокуратура Свердловской области.

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