В Краснодаре собрались главы 116 ведущих спецслужб мира

Источник: "Российская газета"

Форум, внесший за свою многолетнюю историю большой вклад в развитие международного сотрудничества между компетентными органами различных стран, в 16-й раз проводится в России и впервые — в Краснодаре. В течение двух дней его участники обсуждают актуальные вопросы совершенствования общегосударственной системы противодействия терроризму в РФ и национальный опыт противодействия угрозам, исходящим от иностранных боевиков-террористов.

Открывая встречу, директор ФСБ России Александр Бортников зачитал обращение Владимира Путина к участникам совещания: «Мы выступаем за комплексный подход противодействия терроризму, распространению его идеологии, финансирования незаконных вооруженных формирований, за отказ от политики “двойных стандартов” в борьбе с главной угрозой современности, — говорится в приветствии главы государства. — Призываем мировое сообщество к выполнению ключевых резолюций Совета Безопасности ООН в данной сфере».

Как отметил президент России, активные контртеррористические мероприятия в Сирии и Ираке пока не привели к полной ликвидации инфраструктуры и боевого потенциала террористических организаций.

«Изменив тактику, боевики приступили к созданию новых опорных баз в других государствах и регионах. В этой связи серьезную опасность представляют иностранные террористы — боевики, прошедшие идеологическую обработку и диверсионную подготовку в зонах вооруженных конфликтов и возвращающиеся в свои страны, где продолжают осуществлять террористическую деятельность. Этот кадровый ресурс международного терроризма должен оперативно выявляться и своевременно обезвреживаться», — заявил президент РФ.

Глава ФСБ России в своем выступлении отметил, что с момента предыдущей встречи серьезно изменилась обстановка в Сирии и в Ираке, где благодаря эффективным и слаженным действиям сирийских правительственных войск и ВКС России, а также в результате действий коалиционных сил в Ираке международные террористические организации во главе с ИГИЛ несут значительные потери в живой силе и технике. Все это заставило главарей международных террористических организаций изменить стратегию и тактику дальнейших действий. В качестве глобальной стратегической задачи они определили создание новой всемирной стратегической сети, все шире применяя информационно-телекоммуникационные технологии, в первую очередь интернет-сервисы, для создания каналов связи для оперативного управления действиями создаваемых ячеек.

Как отметил Александр Бортников, общее количество сайтов, созданных международными террористическими организациями в глобальной Сети, превысило десять тысяч. Кроме того, террористы расширяют свои связи в хакерском сообществе, организуют собственные «киберподразделения», технический уровень и изощренность атак которых постоянно растут.

Причем высокая вероятность того, что вектор этих кибератак будет перенацелен с государственных информресурсов на жизненно важные объекты инфраструктуры с целью спровоцировать техногенные аварии и экологические катастрофы.

— Убежден, что наша общая первостепенная задача заключается в том, чтобы упредить бандитов, не позволить им реализовать свои бесчеловечные планы, — подчеркнул глава ФСБ России.

Александр Бортников поблагодарил партнеров, оказавших содействие в обеспечении безопасности прошедших в нашей стране крупных международных спортивных соревнований — чемпионата мира по хоккею 2016 года и футбольного Кубка Конфедераций — 2017 и выразил надежду на дальнейшее конструктивное сотрудничество в ходе подготовки и проведения предстоящего в 2018 году чемпионата мира по футболу.

Также директор ФСБ предложил расширить сотрудничество при реагировании на международные инциденты и рассмотреть возможность создания международного правового режима запрета на разработку вредоносного программного обеспечения. По мнению Бортникова, такой подход ни в коей мере не направлен на ущемление прав и свобод граждан.

«Мы исходим из того, что свобода не бывает без безопасности, и каждое демократическое государство имеет право на регулирование общественных отношений, в том числе в информационной сфере, в целях защиты своих граждан от террористических угроз», — считает глава ФСБ России.

Он призвал участников совещания поддержать принятую 24 мая нынешнего года Резолюцию Совбеза ООН, в которой отражены ключевые моменты рамочной стратегии противодействия распространению террористических идей.

По мнению главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, от терроризма не защищена ни одна страна. «Отсидеться за высоким забором не получится, — сказал он. — Рано или поздно пожар может перекинуться и на вас, поэтому нужно объединять усилия для борьбы с общей угрозой. Россия в этом плане всегда открыта для сотрудничества».

Участники совещания отметили важность недавнего события — создание в ООН управления по противодействию терроризму, которое в ранге заместителя секретаря ООН возглавил российский дипломат Владимир Воронков.

— Россия рассчитывает, что новое управление будет сформировано в ближайшее время, — заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед участниками краснодарского совещания. — Это самый легитимный универсальный орган, в рамках которого создается разветвленная структура механизмов для пресечения террористических проявлений, для координации действий в этом направлении.

Напутствуя участников совещания, Лавров подчеркнул «необходимость отойти от двойных стандартов, от политизации террористической деятельности, от попыток использования экстремистов для достижения каких-то сиюминутных геополитических узкокорыстных задач».

— Профессионалы друг друга понимают, — убежден глава российского внешнеполитического ведомства. — И профессионалам важно, чтобы им не мешали, если мы хотим, чтобы террористическая угроза исчезла с лица земли или, как минимум, стала бы гораздо менее серьезной.