Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал решение Конституционного суда, который признал необоснованным обращение молдавского лидера о законности постановления правительства страны об отправке контингента нацармии на учения на Украину.

Инстанция уточнила, что правительство одобрило участие воинского контингента национальной армии Молдовы в учениях Rapid Trident-2017 без вооружения, боеприпасов и военной техники. При этом КС уточнил, что речь идет не о военных учениях, а о «стажировке». Также, в тексте решения суда, указано, что «участие отдельных частей (подразделений) национальной армии с личным составом, вооружением и военной техникой в совместных военных учениях с воинскими частями других государств вне пределов страны утверждается главнокомандующим вооруженными силами».

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«Первое — признали, что участие в военных учениях компетенция исключительно президента. Второе — специально затянули и интерпретировали, что это были не учения», — заявил Додон.

Ранее правительство Молдовы, несмотря на запрет Додона, утвердило участие молдавских военных в учениях Rapid Trident-2017 на Украине, которые прошли с 11 по 22 сентября.

Додон как главнокомандующий отменил постановление правительства. В кабмине заявили, что военные все равно поедут на Украину. Додон назвал такое намерение кабмина «похожим на узурпацию власти».