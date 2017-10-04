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17:09 (мск), источник: Sputnik.md

Додон прокомментировал решение Конституционного суда

Молдавский лидер прокомментировал решение Коституционного суда, который признал необоснованным обращение президента республики о законности постановления правительства страны об отправке контингента нацармии на учения на Украину.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал решение Конституционного суда, который признал необоснованным обращение молдавского лидера о законности постановления правительства страны об отправке контингента нацармии на учения на Украину.

Инстанция уточнила, что правительство одобрило участие воинского контингента национальной армии Молдовы в учениях Rapid Trident-2017 без вооружения, боеприпасов и военной техники. При этом КС уточнил, что речь идет не о военных учениях, а о «стажировке». Также, в тексте решения суда, указано, что «участие отдельных частей (подразделений) национальной армии с личным составом, вооружением и военной техникой в совместных военных учениях с воинскими частями других государств вне пределов страны утверждается главнокомандующим вооруженными силами».

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«Первое — признали, что участие в военных учениях компетенция исключительно президента. Второе — специально затянули и интерпретировали, что это были не учения», — заявил Додон.

Ранее правительство Молдовы, несмотря на запрет Додона, утвердило участие молдавских военных в учениях Rapid Trident-2017 на Украине, которые прошли с 11 по 22 сентября.

Додон как главнокомандующий отменил постановление правительства. В кабмине заявили, что военные все равно поедут на Украину. Додон назвал такое намерение кабмина «похожим на узурпацию власти».

Группа молдавских военных отправилась на Украину, Додон приостановил постановление правительства об их участии в учениях, распорядился провести проверки в воинских частях и понизить ответственных лиц в звании. Также он обратился в КС с просьбой проверить законность этого решения кабмина и потребовал отставки замминистра обороны республики Георгия Галбуры, который временно исполняет обязанности министра.

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