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17:10 (мск), источник: Prokazan.ru

Глава Минобрнауки РФ отменила свой визит в Казань

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева отменила свой визит в Казань, сообщает пресс-служба КФУ.

Ранее сообщалось, что Васильева приедет в Казань 6 октября и примет участие в торжественной церемонии празднования Дня учителя в Татарстане, а также проведет пленарное заседание VI съезда российского психологического общества.

Кстати, это уже не первый случай, когда Ольга Васильева отменяет свой визит в Казань. В сентябре прошлого года она должна была приехать в столицу Татарстана на международную конференцию «Наука будущего».

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