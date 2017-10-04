Глава Минобрнауки РФ отменила свой визит в Казань

Ранее сообщалось, что Васильева приедет в Казань 6 октября и примет участие в торжественной церемонии празднования Дня учителя в Татарстане, а также проведет пленарное заседание VI съезда российского психологического общества.

Кстати, это уже не первый случай, когда Ольга Васильева отменяет свой визит в Казань. В сентябре прошлого года она должна была приехать в столицу Татарстана на международную конференцию «Наука будущего».