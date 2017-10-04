Мурадов объяснил отличия крымского референдума от каталонского

Источник: РИА "Новости"

По его словам, вряд ли можно эти явления увязать в единый контекст. «На мой взгляд, испанское правительство в лице премьер-министра Рахое (Мариано Рахое — ред.) совершило крупную ошибку: оно пошло на силовые действия в отношении каталонцев. Там не было для этого никаких оснований, речь шла о праве граждан высказать свое мнение в отношении своей самостоятельности, в отношении того, какие права в перспективе будет иметь каталонский народ. Это не означало, что завтра же состоится объявление независимости Каталонии», — отметил он.

Мурадов добавил, что в результате насильственных действий испанских правоохранителей, из-за которых пострадали более 900 человек, каталонские события приняли общеевропейский и общемировой масштаб.

Мурадов напомнил, что референдум о статусе Крыма проводился на полуострове еще в 1991 году.

«В 2014 году Крым оказался в предвоенной ситуации, в ситуации угрозы этнической чистки и гражданской войны. Поэтому крымский народ, который основывался на своей автономии, на своих правах и на международном праве наций на самоопределение, имел полные для того основания, чтобы провести в этих условиях свой референдум, чтобы избежать этой войны, чтобы защитить права крымского населения, русскокультурного, на то, чтобы в перспективе использовать и тот язык, и те исторические приверженности в отношении исторической родины России», — подчеркнул он.

В связи с событиями в Каталонии вице-премьер Крыма спрогнозировал многолетний период конфронтации Барселоны с Мадридом.

«В Барселоне все было воспринято очень болезненно. И каталонские власти, почувствовав настроение народа, теперь будут в течение последующего периода проводить линию на самостоятельность Каталонии. Это будет чревато, конечно же, осложнениями и большими проблемами внутри Испании», — пояснил Мурадов.