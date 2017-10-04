В Ялте назначили четырех замов главы администрации города

Председатель Горсовета Роман Деркач напомнил, что должности оставались свободными после увольнения экс-главы администрации Ялты в июле, а также нескольких его заместителей.

Так, должности заместителей заняли Светлана Адонина, которая на протяжении шести лет работала заместителем главы администрации Йошкар-Олы, Виктория Тихонова, работающая с 2014 года зампредседателя Комитета конкурентной политики Крыма, Михаил Антошкин и Константин Шимановский, которые три года руководили Гаспринским и Массандровским территориальными органами администрации Ялты соответственно.