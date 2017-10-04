В Ялте назначили четырех замов главы администрации города
Заместителями стали Светлана Адонина, Виктория Тихонова, Михаил Антошкин и Константин Шимановский.
Заместителями стали Светлана Адонина, Виктория Тихонова, Михаил Антошкин и Константин Шимановский.
В Ялте назначили четырех замов главы администрации курорта, передает Крыминформ.
Председатель Горсовета Роман Деркач напомнил, что должности оставались свободными после увольнения
Так, должности заместителей заняли Светлана Адонина, которая на протяжении шести лет работала заместителем главы администрации