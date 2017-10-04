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17:41 (мск), источник: АиФ Крым

В Ялте назначили четырех замов главы администрации города

Заместителями стали Светлана Адонина, Виктория Тихонова, Михаил Антошкин и Константин Шимановский.

В Ялте назначили четырех замов главы администрации курорта, передает Крыминформ.

Председатель Горсовета Роман Деркач напомнил, что должности оставались свободными после увольнения экс-главы администрации Ялты в июле, а также нескольких его заместителей.

Так, должности заместителей заняли Светлана Адонина, которая на протяжении шести лет работала заместителем главы администрации Йошкар-Олы, Виктория Тихонова, работающая с 2014 года зампредседателя Комитета конкурентной политики Крыма, Михаил Антошкин и Константин Шимановский, которые три года руководили Гаспринским и Массандровским территориальными органами администрации Ялты соответственно.

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