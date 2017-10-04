Власти Самары обсудили ремонт Южного моста, Заводского шоссе и др. объектов
Подрядчики обещают завершить ремонт Южного моста, путепровода «Аврора», пл. Куйбышева, Струковского сада и других объектов в установленные сроки.
Подрядчики обещают завершить ремонт Южного моста, путепровода «Аврора», пл. Куйбышева, Струковского сада и других объектов в установленные сроки.
В среду, 4 октября, глава Самары Олег Фурсов провел рабочее совещание, посвященное подготовке объектов
Представители профильных департаментов и
Все обсуждаемые проекты, за исключением строительства новой трамвайной линии, реализуются в рамках приоритетных федеральных программ — «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные дороги». Глава города подчеркнул, что основные виды работ на объектах должны быть завершены в этом году, а их качество не должно вызывать сомнения.
На нас лежит большая ответственность за то, в каком виде Самара предстанет перед гостями Чемпионата. Если есть необходимость, используйте ресурсы по максимуму — организуйте работу в несколько смен, привлекайте дополнительные бригады в выходные дни. При этом важно, чтобы и в документации был полный порядок. От этого зависит своевременная оплата ваших работ.
В свою очередь представители подрядных организаций уверили, что работы на объектах идут в соответствии с графиками и будут завершены в установленные сроки. Так уже в обновленном виде парад Памяти встретит площадь Куйбышева, к началу ноября в полном объеме заработает Южный мост и путепровод «Аврора». Кроме того, до конца октября будет сдано и Заводское шоссе — работы вышли на финишную прямую, осталось уложить верхний слой асфальтового покрытия и провести ряд работ по благоустройству.