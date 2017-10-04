Власти Самары обсудили ремонт Южного моста, Заводского шоссе и др. объектов

Источник: РИА "Новости"

В среду, 4 октября, глава Самары Олег Фурсов провел рабочее совещание, посвященное подготовке объектов улично-дорожной сети и общественных пространств к ЧМ-2018, сообщает администрация областного центра.

Представители профильных департаментов и компаний-подрядчиков обсудили степень готовности Южного моста и путепровода «Аврора», новой трамвайной линии к стадиону «Самара Арена» и Заводского шоссе, а также площади Куйбышева, Струковского сада и четвертой очереди набережной.

Все обсуждаемые проекты, за исключением строительства новой трамвайной линии, реализуются в рамках приоритетных федеральных программ — «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные дороги». Глава города подчеркнул, что основные виды работ на объектах должны быть завершены в этом году, а их качество не должно вызывать сомнения.

На нас лежит большая ответственность за то, в каком виде Самара предстанет перед гостями Чемпионата. Если есть необходимость, используйте ресурсы по максимуму — организуйте работу в несколько смен, привлекайте дополнительные бригады в выходные дни. При этом важно, чтобы и в документации был полный порядок. От этого зависит своевременная оплата ваших работ. Олег Фурсов