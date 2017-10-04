Крупный спортивный чиновник арестован в Астане
Руководитель дирекции штатных национальных команд и спортивного резерва (ДШНКиСР) Каиргельды Жанпеисов арестован в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
Руководитель дирекции штатных национальных команд и спортивного резерва (ДШНКиСР) Каиргельды Жанпеисов арестован в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
«Алматинский районный суд № 2 санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Каиргельды Жанпеисова сроком до двух месяцев», — сообщили в
Другие подробности пока не сообщаются.