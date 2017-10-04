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18:01 (мск), источник: Tengrinews

Крупный спортивный чиновник арестован в Астане

Руководитель дирекции штатных национальных команд и спортивного резерва (ДШНКиСР) Каиргельды Жанпеисов арестован в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

Источник: Tengrinews

«Алматинский районный суд № 2 санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Каиргельды Жанпеисова сроком до двух месяцев», — сообщили в пресс-службе суда Астаны.

Другие подробности пока не сообщаются.

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