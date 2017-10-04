Моргулис рассказал Трампу о Беларуси
Почетный консул Беларуси в США прокомментировал громкую трагедию в
Почетный консул Беларуси в США прокомментировал громкую трагедию в
МИНСК, 4 окт — Sputnik. Почетный консул Беларуси в США Майкл Моргулис рассказал президенту США Дональду Трампу о республике еще во время его предвыборной кампании, об этом он заявил в среду в
Почетный консул Беларуси в США Моргулис приехал в Беларусь, где участвовал во встрече с министром иностранных дел и ряде иных мероприятий разного уровня. В среду в
Трагедия в
Одна из последних громких тем, связанных с США — трагическое нападение в
«Мы живем в мире больном. Много нормальных и хороших людей, конечно, но многие и не такие хорошие. Этому, на мой взгляд, способствует неуемное развитое технологий и игр. Все это развивается и насаждается на человеческий мозг», — сказал Моргулис.
Подобных преступлений, уверен Моргулис, в мире будет еще больше. «Думаю, это связано с психическим расстройством нашего мира», — констатировал он.
Трамп про Беларусь знает
Почетный консул уверен: сейчас между Беларусью и США происходит явное потепление отношений. «Есть уверенность, что администрация Трампа настроена на потепление отношений», — заявил Моргулис и добавил, что республика зарекомендовала себя как важного игрока в регионе.
Как рассказал Моргулис, он в свое время виделся с Трампом — в ходе его предвыборной кампании.
«Я немного рассказал о Беларуси, и он сказал жене: “это рядом с твоей страной” (Меланья Трамп родом из Словении — Sputnik)», — рассказал консул.
Моргулис рассказал Трампу и о последствиях Второй Мировой для республики. «Я ему сказал, что погиб каждый третий, а он сказал: раз так, то нужно не только сочувствовать, но и помогать», — поделился консул.