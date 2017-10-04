Актобе наряду с Астаной и Алматы должен стать источником инноваций



Глава государства остановился на особенностях процесса модернизации в рамках программной статьи «Рухани жангыру».

«Мир быстро меняется на глазах, и мы уже находимся среди этих изменений. Появляются новые науки, формируется новое понимание вещей. Все проводимые реформы, в том числе модернизация общественного сознания, делаются для подготовки нашего поколения к такому будущему», — сказал Президент Казахстана.

Также Нурсултан Назарбаев особо отметил, что Актобе наряду с Астаной, Алматы и Шымкентом должен стать источником инноваций и фактором притяжения производственных, финансовых и человеческих ресурсов.

«За годы независимости население Актюбинской области увеличилось в два раза. В целях увеличения этого показателя здесь строятся целые микрорайоны и необходимая инфраструктура. Создаются все условия. Продолжаем строить дома, дороги, протягивать газ и воду. Также весь Казахстан будет покрыт сетью дорог. Это и есть развитие, в том числе человеческое», — резюмировал глава государства.

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В завершение встречи президент Казахстана пожелал жителям области здоровья, благополучия и успехов во благо процветания страны.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев осмотрел новый центр «Жұбановтар әлемі», возведенный в целях продвижения творческого наследия выдающихся личностей династии Жубановых, а также обучения творчески одаренных детей. Президент Казахстана был проинформирован о том, что строительство данного объекта велось за счет частных средств. В ходе посещения глава государства осмотрел музей, посвященный жизни и творчеству Жубановых — видных деятелей наук и искусств нашей страны.

Глава государства также осмотрел новый Центр искусств, возведенный за счет привлеченных финансовых средств АО «CNPC-Актобемунайгаз». В ходе посещения Президенту Казахстана было продемонстрировано показательное выступление творческих коллективов областной филармонии. В завершение Нурсултан Назарбаев встретился с сотрудниками Центра искусств и пожелал им творческих успехов.

Центр искусств располагает уникальным для региона концертным залом на 1200 мест. В центре будут проводиться массовые мероприятия и творческие концерты.

Глава государства посетил и Академию творчества, построенную в рамках программы развития социальной ответственности бизнеса. Президент Казахстана был проинформирован о планах работы академии, в которой одновременно около 1000 детей могут заниматься научной и творческой деятельностью, а также развивать свои навыки в области информационных технологий.

В завершение аким области Б. Сапарбаев доложил об основных показателях развития региона за текущий период.