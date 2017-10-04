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18:50 (мск), источник: Kapital.kz

Актобе наряду с Астаной и Алматы должен стать источником инноваций

Город Актобе наряду с Астаной, Алматы и Шымкентом должен стать источником инноваций. Об этом заявил Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с представителями общественности Актюбинской области. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.


Глава государства остановился на особенностях процесса модернизации в рамках программной статьи «Рухани жангыру».

«Мир быстро меняется на глазах, и мы уже находимся среди этих изменений. Появляются новые науки, формируется новое понимание вещей. Все проводимые реформы, в том числе модернизация общественного сознания, делаются для подготовки нашего поколения к такому будущему», — сказал Президент Казахстана.

Также Нурсултан Назарбаев особо отметил, что Актобе наряду с Астаной, Алматы и Шымкентом должен стать источником инноваций и фактором притяжения производственных, финансовых и человеческих ресурсов.

«За годы независимости население Актюбинской области увеличилось в два раза. В целях увеличения этого показателя здесь строятся целые микрорайоны и необходимая инфраструктура. Создаются все условия. Продолжаем строить дома, дороги, протягивать газ и воду. Также весь Казахстан будет покрыт сетью дорог. Это и есть развитие, в том числе человеческое», — резюмировал глава государства.

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В завершение встречи президент Казахстана пожелал жителям области здоровья, благополучия и успехов во благо процветания страны.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев осмотрел новый центр «Жұбановтар әлемі», возведенный в целях продвижения творческого наследия выдающихся личностей династии Жубановых, а также обучения творчески одаренных детей. Президент Казахстана был проинформирован о том, что строительство данного объекта велось за счет частных средств. В ходе посещения глава государства осмотрел музей, посвященный жизни и творчеству Жубановых — видных деятелей наук и искусств нашей страны.

Глава государства также осмотрел новый Центр искусств, возведенный за счет привлеченных финансовых средств АО «CNPC-Актобемунайгаз». В ходе посещения Президенту Казахстана было продемонстрировано показательное выступление творческих коллективов областной филармонии. В завершение Нурсултан Назарбаев встретился с сотрудниками Центра искусств и пожелал им творческих успехов.

Центр искусств располагает уникальным для региона концертным залом на 1200 мест. В центре будут проводиться массовые мероприятия и творческие концерты.

Глава государства посетил и Академию творчества, построенную в рамках программы развития социальной ответственности бизнеса. Президент Казахстана был проинформирован о планах работы академии, в которой одновременно около 1000 детей могут заниматься научной и творческой деятельностью, а также развивать свои навыки в области информационных технологий.

В завершение аким области Б. Сапарбаев доложил об основных показателях развития региона за текущий период.

Академия творчества возведена за счет средств АО «Транснациональная компания «Казхром». Учреждение предназначено для охвата внешкольным дополнительным образованием детей и молодежи в возрасте 6−18 лет.

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