На Урале чиновникам дали сутки на раздумье при попытке подкупа

Согласно положению, подписанному главой администрации Екатеринбурга Александром Якобом, муниципальный госслужащий обязан уведомить работодателя обо всех предложениях взятки. Причем сделать это официально и в сжатые сроки — не позднее чем на следующий рабочий день после такого обращения.

Впрочем, регламентом допускается отсрочка для чистосердечного признания. Если чиновник находится в командировке, отпуске, на больничном или по другим причинам отсутствует на рабочем месте в тот момент, когда его склоняют к коррупции, ему необходимо рассказать об этом работодателю сразу после выхода на службу. Кроме того, следует одновременно обратиться в прокуратуру или другие органы с заявлением.

В муниципальных учреждениях заявления о взятке должен принимать отдел кадров. Затем, видимо, фиксировать и отправлять на ознакомление руководителю. В документе необходимо указать свои фамилию и имя, описать того, кто пытался дать взятку, а также обстоятельства, при которых это происходило. Кроме того, желательно указать свидетелей «противоправного действия». Каких-либо санкций за нарушение положения не предусмотрено.

Сотрудников правоохранительных органов нововведение крайне озадачило. В случае задержания взяточника с поличным у чиновника появился шанс оправдаться: дескать, лишили суток на раздумье.

Между тем.